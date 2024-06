Ferrero, il gelato Nutella è la novità estate 2024 al supermercato

Tempo d'estate, tempo di gelati. E quest anno i golosi del mondo avranno un motivo in più per amarlo: Nutella ha lanciato la sua speciale versione. Se, infatti, il gelato alla Nutella è tra i gusti più richiesti, Ferrero non poteva rinunciare alla sua versione 100% originale: è il Nutella Ice Cream

Golosi di tutto il mondo, unitevi. E così il colosso dolciario di Alba ha già regalato un buon motivo per cominciare l'estate in dolcezza. In tutti i supermercati italiani il Nutella Ice Cream sta già catalizzando l'attenzione di tutti i fans della celebre crema spalmabile. Ma stavolta, anzichè gustarla sul pane, meglio assaporarla - a temperature basse - con un cucchiainino (o un cucchiaio per i più buongustai).