World Vegan Day, i migliori ristoranti vegani dove mangiare in Italia

“Il World Vegan Day è un’occasione per riflettere sull’importanza di compiere scelte critiche e consapevoli a tavola, ma non solo", ha spiegato in una nota Ombretta Alessandrini, Coordinatrice delle Campagne di Animal Equality Italia

Si celebra oggi, 1° novembre, il World Vegan Day. Secondo l’Eurobarometro della Commissione Ue la maggioranza di cittadini europei (84%) e italiani (88%) desidera che gli animali allevati a scopo alimentare siano maggiormente tutelati. “Il World Vegan Day è un’occasione per riflettere sull’importanza di compiere scelte critiche e consapevoli a tavola, ma non solo – ha spiegato in una nota Ombretta Alessandrini, Coordinatrice delle Campagne di Animal Equality Italia – Negli allevamenti intensivi, gli animali sono infatti vittime di abusi e maltrattamenti. Smettere di consumarli significa opporsi al sistema di sfruttamente estremo e crudele che li opprime”. Ma quali sono i migliori ristoranti vegani in Italia?

Bioesserì a Milano

Bioesserì è partito come concept circa cinque anni fa a Milano. Poco dopo ha aperto il secondo ristorante certificato biologico a Palermo, la città di origine dei due fondatori. Da poco ha aperto il terzo locale, in Porta Nuova a Milano. Nonostante il contesto moderno nel quale il ristorante è situato, sono riusciti a creare un locale molto accogliente con delle zone diverse divise tra bar per ottimi cocktail e una zona ristorazione per gustare dei piatti sani e di qualità.

La Vecchia Latteria a Milano

Questa è la trattoria milanese che non ti aspetti, proprio per la sua offerta completamente vegetale. Con i suoi appena 50 coperti, questa piccola trattoria è aperta solo a pranzo. Il menù è interamente di stagione, con prodotti freschi e genuini. Un caposaldo della Vecchia Latteria è sicuramente Il Misto Forno: un piatto unico con tanti assaggini delle specialità della casa.

Il Margutta RistorArte a Roma

L'indirizzo storico per il vegetarianesimo d'autore a Roma unisce senza sforzo arte, gusto ed etica dal 1979. Il Margutta RistorArte nasce prima di tutto come circolo culturale, un luogo d'incontro e di condivisione voluto da Giancarlo Vannini per la promozione di uno stile di vita alternativo all'epoca controcorrente. Da salotto esclusivo per intellettuali e artisti, negli anni il Margutta si è aperto al pubblico, diventando rapidamente uno dei portabandiera della cucina vegetariana capitolina.