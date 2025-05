Una serata evento a Roma sulla terrazza dell’Hotel Anantara per presentare il libro di Paolo Di Pofi il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza all'associazione PDP Project

“The Art of Beauty” il libro dedicato alla bellezza delle donne

“La bellezza rende l’animo felice”. Paolo Di Pofi sceglie questo motto per celebrare i 50 anni della sua professione di image maker, che lo ha visto protagonista sulle più importanti passerelle della moda mondiale e al fianco di alcune delle attrici italiane più belle e rinomate. Una serata per portare avanti un’iniziativa benefica in favore delle donne più sfortunate dedicando l’intero ricavato della vendita del libro “The Art of Beauty” all’associazione PDP Hair Project, nata dal progetto di Paolo Di Pofi in collaborazione con Clarissa Burt.

Una serata speciale sulla terrazza dell’Hotel Anantara di Palazzo Naiadi a Roma arricchita dai racconti di tante protagoniste dello showbiz tra cui Rita Rusic, produttrice ed imprenditrice, Arisa, cantante e attrice, Anton Giulio Grande, stilista e Presidente della Calabria Film Commission, le attrici Martina Stella, Eva Grimaldi, Clarissa Burt, Melba Ruffo, Serena Grandi e l’attivista Imma Battaglia.

“UN PERCORSO DI VITA IMPORTANTE DEDICATO ALLE DONNE”

“Il libro racconta un percorso importante, il mio è uno spaccato di vita in cui la moda, la vita, il cinema erano molto più interessanti e divertenti”, dice Paolo Di Pofi. “Ci divertivamo molto di più! Siamo stati fortunati, per tutto ciò che ho realizzato dalle sfilate a Hong Kong, Buenos Aires, Shangai, Mosca. Bangkok, New York dove ho fatto delle teste straordinarie e ho portato anche la lacca d’oro da Roma per disegnare le griffe sui capelli. Era bellissimo perché ci aiutavamo tutti dietro le quinte, e questo ha contributo al mio desiderio crescente di essere al servizio degli altri. Delle donne soprattutto, perché loro da sempre mi hanno dato la possibilità di esprimermi al meglio.”

Paolo Di Pofi ha pettinato e valorizzato donne bellissime come Monica Bellucci, Martina Stella, Arisa, Rita Rusic, Eva Grimaldi, Laura Chiatti, Michelle Hunziker, Serena Grandi. Le sue muse, all’interno del volume ricco di foto tutte scattate dallo stesso autore, gli dedicano dei pensieri intimi, di affetto e di gratitudine.

RITA RUSIC, PATRIZIA PELLEGRINO, ROSANNA LAMBERTUCCI, MELBA RUFFO, CLARISSA BURT

Una serata speciale per un amico speciale, ci racconta Rita Rusic. “Avevo 24 anni quando ci siamo conosciuti, sono rimasta folgorata da lui e dalla sua bellezza ed è stato un innamoramento a prima vista!” Con Paolo anche se avevi pochi capelli o brutti o che non crescevano, in un’ora ti cambiava il look ed uscivi sentendoti un star. Un’iniezione di autostima incredibile. E poi questa iniziativa per aiutare donne in difficoltà. Meglio di così!”

“Un uomo stupendo con un’anima incredibilmente sensibile ed è un grande artista – ricorda Patrizia Pellegrino. Ogni volta che andavo da lui mi sono sentita incredibilmente bella”. È fondamentale aiutare gli altri, chi è meno fortunato di noi deve poter contare su chi è più fortunato”

Rosanna Lambertucci sottolinea l’importanza dell’iniziativa benefica e di una serata dedicata alle donne, al loro desiderio di essere felici. E Melba Ruffo racconta: “Sono felice di essere qui con un maestro di vita che sa esaltare la bellezza di tutte le donne”.

“L’associazione PDP Project ha lo scopo di aiutare le donne che hanno bisogno di ricreare il loro look dopo una chemioterapia, o in seguito alla chemioterapia, all’alopecia o alla menopausa”, sono le parole di Clarissa Burt. “Io durante il covid ho perso un sacco di capelli e so cosa significa. È importante aiutare le donne a sentirsi meglio, a sentirsi bene quando si guardano allo specchio, con l’aiuto dell’associazione di Paolo. E sono felice di esserci anche io con la mia linea di parrucche “Clarissa Burt wigs”.