Giornata mondiale dell'hamburger, le migliori alternative vegane

Per chi non mangia alimenti di origine animale o di sua derivazione esistono varie opzioni per realizzare un'alternativa saporita al classico burger di carne

Il 28 maggio si celebra l'Hamburger Day, giornata dedicata alla ricetta di origini tedesche, divenuta simbolo della cultura gastronomica statunitense. Hamburger deriva da Hamburg (Amburgo), la città che diede i natali agli emigrati che portarono con sé la ricetta al di là dell'Atlantico. Ma per chi non mangia alimenti di origine animale o di sua derivazione quali sono le alternative alla classica 'polpetta' di carne? Ecco alcune idee vegane per non rinunciare al gusto.

L'hamburger di lenticchie Per questa versione di hamburger con le lenticchie occorrono anche le patate, il cipollotto e le erbe aromatiche. In alternativa, si può usare il pane raffermo al posto delle patate. Si comincia rosolando il cipollotto nell'olio, poi si aggiungono le lenticchie coprendole con l'acqua e si uniscono le erbe aromatiche portando tutto a bollore. Si uniscono poi le patate tagliate a pezzi e si cuoce per circa 45 minuti. Quando l'acqua evapora si amalgamano gli ingredienti in una ciotola e con un coppapasta si realizzano gli hamburger vegani. Dopo averli unti con l'olio, per la cottura bastano tre minuti per lato in padella. Come condimento per il panino si possono usare le salse che si preferiscono in base al gusto personale, meglio se homemade.

L'hamburger di ceci Gli hamburger di ceci sono una versione vegetariana e light dell'hamburger perfetta anche per chi non ha scelto un regime alimentare privo di carne e pesce. Si inizia frullando i ceci insieme a scalogno, pan grattato e senape. Quando gli ingredienti si sono amalgamati bene si formano gli hamburger e si passano nel pan grattato oppure nella farina di mais. Vanno poi cotti in forno per circa otto minuti per lato. Possono essere serviti nella forma classica con il panino e le salse oppure accompagnati con delle verdure.

L'hamburger di melanzane La versione con le melanzane è semplice da realizzare, bastano pochi passaggi. Si tagliano le melanzane a pezzetti e si cuociono in padella con un filo d'olio, poi si incorporano al pane ammorbidito con acqua e agli aromi che si preferiscono, per esempio basilico, timo e rosmarino. Si formano le 'polpette' e poi, dopo averle spennellate con l'olio, si cuociono al forno per 15 minuti a 180°. Gli hamburger di melanzane si accompagnano bene con un'insalata di pomodori oppure mista.

L'hamburger di edamame Per una versione un po' più ricercata dell'hamburger si può provare quella con l'edamame, i fagioli di soia. Si parte lessando gli edamame in acqua bollente salata per circa cinque minuti. Nel frattempo vanno sgocciolati i piselli e tritate la scorza di limone e le foglie di menta. Gli ingredienti poi vanno uniti e frullati, aggiungendo un po' d'olio se l'impasto è troppo asciutto. Una volta ottenuti gli hamburger con un coppapasta, si passano nel pan grattato. Vanno poi cotti in una padella con un dito di olio fino a che non si forma una leggera crosticina su entrambi i lati.