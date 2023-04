New York, l'idea di un ristorante vegano: a cena completamente nudi

Lifestyle

Nell'elenco dei locali 'plant-based' sono stati inseriti anche quattro ristoratori del Belpaese. La classifica è stata stilata dall'associazione We Are Smart World, che promuove la sostenibilità in cucina e un approccio più attento all’impatto sull’ambiente delle nostre scelte quotidiane. Medaglia d'oro come 'Best Vegetables Restaurant in the World' a 'La Distillerie', guidata dallo Chef René Mathieu in Lussemburgo, già vincitore lo scorso anno