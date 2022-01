Dall’Inghilterra arriva il primo violino vegano al mondo

Pera al vapore, bacche e acqua di sorgente per creare un violino vegano. Il liutaio inglese Padraig O'Dubhlaoidh ha realizzato lo strumento, completamente privo di prodotti animali, nel suo laboratorio di Malvern Hills, durante le misure restrittive per il Coronavirus (LIVEBLOG). Lo strumento è il primo al mondo ad essere registrato con il marchio "The Vegan Society". Sul violino, del valore di 8.000 sterline, sono stati utilizzati sostituti naturali al posto di colle a base di sostanze di origine animale. Solitamente per creare questi strumenti sono, infatti, utilizzati crine di cavallo, zoccoli, corna e ossa. "Questa sarà musica per le orecchie di tanti violinisti che hanno desiderato uno strumento di alta qualità privo di prodotti animali", ha affermato Ericka Durgahee dell'organizzazione benefica "The Vegan Society".