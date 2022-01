Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 20 gennaio. DIRETTA

Green pass, da oggi obbligatorio da parrucchiere ed estetista: cosa cambia

Secondo quanto stabilito dal decreto entrato in vigore il 7 gennaio, la certificazione diventa necessaria per accedere ai servizi per la persona. Dall'1 febbraio servirà anche per accedere ai servizi bancari e finanziari, ai negozi e ai centri commerciali, agli uffici e ai servizi pubblici