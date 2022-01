Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 21 gennaio. DIRETTA

Secondo quanto trapela, non servirà il certificato verde rafforzato per entrare negli alimentari e in farmacia. Intanto i ministri della Salute dei 27 Paesi membri dell'Unione Europea sono stati convocati oggi in via straordinaria dalla presidenza francese per coordinare le strategie nazionali contro il coronavirus. In Austria approvato l'obbligo vaccinale. In Italia aumentano i ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive