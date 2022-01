I tamponi effettuati in 24 ore sono 1.110.266, compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 17% (ieri era al 16,3%). Le persone in terapia intensiva sono 1.698 (+10), quelle nei reparti ordinari 19.659 (+159). I decessi totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 142.590. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 9.418.256. I guariti sono 6.593.625

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 9.418.256. Le vittime in totale sono 142.590, con 385 decessi segnalati nell'ultimo bollettino. I guariti sono in totale 6.593.625. Sono invece 2.660.684 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 160.111.999 - di cui 78.992.687 processati con test molecolare e 81.119.312 con test antigenico rapido -, in aumento di 1.110.266 rispetto al 19 gennaio. Le persone testate sono finora 46.726.531, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Abruzzo riporta che dal totale dei positivi sono stati eliminati: 1 caso diagnosticato da antigenico e non confermati da molecolare e 1 caso in quanto non paziente Covid; inoltre dal totale dei decessi comunicati in data odierna, 1 caso è avvenuto nei giorni scorsi. La Regione Campania riporta che cinque decessi registrati oggi risalgono ad un periodo compreso tra il 7/01 e il 16/01. La Regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 9 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia riporta che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 7 a seguito di 5 tamponi molecolari negativi dopo test antigenico positivo e a seguito di 2 test positivi rimossi dopo revisione dei casi. La Regione Puglia dichiara che i dati notificati in data odierna comprendono 8333 casi confermati nelle ultime 24 ore e 10086 casi diagnosticati con tampone antigenico rapido riconteggiati dal 01.01.2022. La Regione Sicilia riporta che tra i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire ai giorni: N. 3 IL 20/01/22 - N. 15 IL 19/01/22 - N. 13 IL 18/01/22 - N. 1 IL 17/01/22 - N. 1 IL 06/01/22 - N. 1 IL 04/01/22.