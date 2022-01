1/14 ©Ansa

Le Regioni sono sempre più in pressing per modificare le regole anti Covid, a partire dai parametri di conteggio dei ricoveri in ospedale per evitare il passaggio a zone con più restrizioni. Ma i dati del contagio continuano a salire in tutta Italia: molte Regioni rischiano di passare in arancione e la Valle d’Aosta teme il rosso

