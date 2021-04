Pasta e ceci ricetta del primo piatto tipico della tradizione italiana

La ricetta della pasta e ceci può essere un primo piatto prima di un secondo leggero, ma spesso viene considerato un pasto unico completo grazie all'apporto proteico dei ceci. In questo caso è consigliabile accompagnarla ad un’insalata. Sebbene i primi piatti non siano solitamente accompagnati dal pane, quando mangiamo pasta e ceci non può mancare una buona fetta di pagnotta rustica da inumidire nel sugo e da usare per una buona “scarpetta” a fine pranzo.

Preparazione della pasta e ceci

Per i ceci in umido, soffriggi una cipolla, un pomodoro e due spicchi d'aglio tritati. L'aglio fallo rosolare bene ma facendo attenzione che non si bruci (puoi anche aggiungere un po' di aglio tostato o confit in precedenza, se li hai). Aggiungi la salsa di pomodoro e unisci le spezie: sale, pepe, rosmarino. Mescola continuamente a fuoco moderato. Quando il sugo sarà cotto unisci i ceci e falli rosolare per un po'. Aggiungi il brodo e, quando arriverà ad ebollizione, aggiungi la pasta. Cuoci il tutto a fuoco lento fino a quando la pasta sarà cotta o il brodo si sarà ridotto a piacere. A quel punto sarà pronto: correggi il sale e servi con po' di rosmarino essiccato.

Le proprietà dei ceci

I ceci: