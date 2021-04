Vellutata di zucca con patate e carote, la ricetta leggera e veloce

Questo piatto, dal sapore delicato, risulta ottimo da consumare in primavera. Sebbene la zucca sia un piatto tipicamente autunnale, infatti, lo troviamo facilmente in vendita per tutto il periodo da ottobre fino ad aprile. Questa ricetta, poi, arricchita dalla presenza delle patate e delle carote, avrà un tocco ancor più raffinato, ideale per fare bella figura se avete ospiti. Specialmente se servita con crostini di pane abbrustolito, questa pietanza è infatti anche molto scenografica e… cosa fondamentale, si prepara in pochissimo tempo!

Se preferite portare in tavola un piatto vegano light, basterà eliminare la panna dalla ricetta.