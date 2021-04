Gnocchi alla sorrentina, la ricetta classica del piatto tipico campano

Gli gnocchi alla sorrentina sono il classico piatto domenicale, per un bel pranzo in famiglia. Ricetta campana a base di ingredienti tipici della cucina mediterranea, piacciono veramente a tutti, grandi a piccini.

Preparazione gnocchi alla sorrentina

Per prima cosa accendi il forno e fallo preriscaldare. Dedicati dunque alla salsa: puoi comprarla già pronta, oppure procedere da te. Aggiungi un filo d'olio in una casseruola e soffriggi lo spicchio d'aglio (se intendi toglierlo a metà cottura non tagliarlo, altrimenti tritalo finemente). Quando l'aglio sarà ben dorato, aggiungi il pomodoro tagliato e fallo soffriggere per un paio di minuti a fuoco medio-alto. Ora sminuzza le foglie di basilico con le dita (la lama del coltello le ossiderebbe, facendole diventare nere). Lascia ridurre la salsa per circa 30 minuti a fuoco medio e mescola di tanto in tanto. Assaggia e aggiungi a piacimento sale e pepe.

A questo punto taglia la mozzarella a cubetti di 1 centimetro e grattugia il parmigiano. Metti abbondante acqua salata in una pentola capiente. Quando bolle aggiungi gli gnocchi. Lasciali cuocere fino a quando non salgono a galla, prendili con una schiumarola prendili e mettili nella salsa. In una pirofila adatta al forno, aggiungi un filo d'olio e unisci metà degli gnocchi. Coprili con metà della mozzarella tritata e metà del parmigiano, facendo uno strato che ricopra gli gnocchi. Quindi aggiungi l'altra metà sopra lo strato di formaggio e ripeti il passaggio, coprendo gli gnocchi con l'altra metà della mozzarella e del parmigiano. Lascia in forno per 5 minuti a 180 gradi, finché non saranno gratinati e i formaggi saranno ben fusi.