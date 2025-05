"Print is not dead": Spitz e una mostra fra pop e provocazione

Rumorosa, satirica, tagliente. L’arte di Edward Spitz arriva nel cuore di Roma con una nuova galleria in via del Babuino e una mostra che è tutto tranne che silenziosa. Si attende l’inaugurazione di “PRINT IS NOT DEAD”, prevista per il prossimo 29 maggio, che si annuncia come una vera dichiarazione di guerra contro la dimenticanza, l’omologazione digitale e l’ossessione per l’effimero. In un’epoca in cui tutto corre, scorre e si dissolve in un feed, Edward Spitz compie un gesto radicale: sceglie di interrompere il tempo. Strappa pagine, recupera ritagli, icone pop, titoli, immagini e li imprigiona nella resina: ogni opera diventa così un manifesto cristallizzato, un atto di resistenza contro l’oblio, l’algoritmo, la distrazione di massa.