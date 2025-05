Sidri ringrazia Valditara “finalmente impegno per i PhD nella scuola”

Il Presidente di Sidri si è dichiarato soddisfatto dal recente dialogo avuto con il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, in merito alla valorizzazione del dottorato di ricerca all’interno della scuola italiana, aggiungendo: “Il Ministro ha sposato le nostre proposte”

Una delegazione della Società Italiana del Dottorato di Ricerca (Sidri) ha incontrato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per discutere su tematiche relative alla valorizzazione del PhD all’interno della scuola italiana. “Il Ministro ha sposato le nostre proposte e ha anticipato le nostre parole cogliendo nel segno i nostri obiettivi. A breve torneremo al MIM per una nuova fase del tavolo tecnico” - così ha commentato Antonio de Lucia, Presidente di Sidri - “Sono fiducioso per i PhD che lavorano nel mondo dell’Istruzione perché le indicazioni sono quelle giuste, grazie alla sensibilità che solo un docente universitario può avere” - ha concluso il Presidente.