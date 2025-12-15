Quant’ARTE Festival, la fisica quantistica raccontata con l’arte

L’evento si tiene fino al 17 dicembre. Organizzato dal National Quantum Science and Technology Institute (NQSTI), celebra l'incontro tra arte e fisica quantistica attraverso le opere di giovani talenti - selezionati da un comitato - provenienti da Accademie di Belle Arti e istituti di design italiani

Celebrare l’incontro tra arte e fisica quantistica, attraverso le opere di giovani talenti provenienti da Accademie di Belle Arti e istituti di design italiani: è questo l’obiettivo di Quant’ARTE Festival , del National Quantum Science and Technology Institute (NQSTI). L’evento a Milano, nella location MyOwnGallery | Superstudio (via Tortona 27bis), ha preso il via il 4 dicembre e si concluderà mercoledì 17 dicembre.

NQSTI e Quant’ARTE Festival

NQSTI è una partnership di 20 istituzioni italiane che coprono l’intera filiera dell’innovazione delle tecnologie quantistiche, dal rafforzamento e il coordinamento della ricerca allo sviluppo di prototipi, favorendo l’interazione con il mondo industriale e la diffusione della cultura scientifica attraverso programmi di formazione, la creazione e l’incubazione di spin-off e start up, e la promozione di iniziative di divulgazione rivolte al pubblico non specialista.

Quant’ARTE Festival è un format originale ideato dalla sezione “Education and Outreach” di NQSTI coordinato dalla Prof.ssa Elisabetta Paladino dell’Università di Catania. Ed è un’iniziativa che si inserisce fra le celebrazioni dell’anno internazionale delle scienze e tecnologie quantistiche proclamato dall’Unesco per il 2025.