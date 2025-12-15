Oroscopo settimanale, previsioni da 15 al 21 dicembre segno per segno

Offerte Sky
Oroscopo settimanale, le previsioni dal 15 al 21 dicembre segno per segno

Introduzione

Con un nuovo lunedì in calendario è ufficialmente scattata una nuova settimana da vivere al meglio. Sarà significativa e ricca di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti premieranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 15 al 21 dicembre.

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE

La settimana scorre intensa ma invita a rallentare e a ritagliarsi spazi di piacere e leggerezza. In amore domina il dialogo e una bella disponibilità emotiva, purché lasciate fuori le tensioni quotidiane. Nel lavoro arrivano conferme e fiducia, mentre la fortuna accompagna i momenti di svago e le scelte fatte per il vostro benessere.

 

TORO

Giornate energiche e produttive vi permettono di affrontare tutto con maggiore sicurezza e vitalità. In amore cresce la passione e non mancano occasioni stimolanti, anche per chi è in cerca di emozioni nuove. Il lavoro procede con determinazione e la fortuna vi sorprende con piccoli eventi positivi che migliorano l’umore.

 

GEMELLI

La settimana parte caotica ma, passo dopo passo, ritrovate maggiore lucidità e resistenza. In amore funzionano meglio i rapporti solidi, mentre le situazioni fragili richiedono pazienza. Sul lavoro serve più concentrazione del solito, mentre la fortuna resta altalenante ma in progressivo miglioramento.

 

CANCRO

Avvertite il bisogno di fermarvi e di dedicarvi di più a voi stessi, riducendo stress e confusione. In amore il dialogo è fondamentale per sentirvi compresi e sostenuti. Il lavoro vi vede impegnati ma affidabili, mentre la fortuna vi assiste nelle piccole scelte quotidiane.

 

LEONE

Settimana dinamica e soddisfacente, con progetti che prendono la direzione giusta. In amore si accendono incontri e romanticismo, rendendo l’atmosfera più calda e coinvolgente. Nel lavoro brillate per capacità e visione, con una fortuna che sostiene le decisioni importanti.

 

VERGINE

Un po’ di stanchezza si fa sentire, ma riuscite comunque a gestire gli impegni con senso del dovere. In amore prevale una fase di confusione che però apre a una maggiore consapevolezza. Il lavoro richiede pazienza e ritmo più lento, mentre la fortuna vi protegge limitando gli intoppi.

 

BILANCIA

La settimana è vivace e piacevole, ricca di contatti e momenti sociali stimolanti. In amore cresce la complicità e per alcuni nascono emozioni improvvise. Il lavoro scorre senza grossi ostacoli e la fortuna vi accompagna soprattutto nelle relazioni e negli svaghi.

 

SCORPIONE

Affrontate le giornate con pragmatismo e concretezza, senza rinunciare alla vostra sensibilità. In amore dimostrate molto più con i gesti che con le parole, aumentando intensità e passione. Il lavoro procede con determinazione e la fortuna si manifesta in occasioni utili e ben sfruttate.

 

SAGITTARIO

Settimana luminosa e stimolante, con rapporti più sereni e nuovi interessi da esplorare. In amore c’è voglia di condividere e progettare, con incontri promettenti per chi è libero. Il lavoro regala soddisfazioni e la fortuna sostiene la vostra espansione personale.

 

CAPRICORNO

Vi sentite più sicuri e centrati, pronti a prendere decisioni con chiarezza. In amore emergono emozioni intense e una sensualità in crescita. Il lavoro favorisce creatività e intuizione, mentre la fortuna vi aiuta a organizzare tutto con ordine e fluidità.

 

ACQUARIO

La settimana vi trova ispirati e positivi, con tante idee da mettere in pratica. In amore è il momento giusto per esprimere sentimenti e rafforzare la complicità. Sul lavoro cresce l’ambizione e la fortuna accompagna i passi fatti con entusiasmo, purché restiate equilibrati.

 

PESCI

Qualche incertezza iniziale lascia spazio a una ritrovata energia e voglia di reagire. In amore convivono emozioni contrastanti, ma la passione aiuta a ritrovare fiducia. Il lavoro è impegnativo ma costruttivo, mentre la fortuna migliora gradualmente sostenendo i vostri progressi interiori.

 

