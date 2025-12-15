Oroscopo settimanale, previsioni da 15 al 21 dicembre segno per segno

Introduzione
Con un nuovo lunedì in calendario è ufficialmente scattata una nuova settimana da vivere al meglio. Sarà significativa e ricca di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti premieranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 15 al 21 dicembre.
ARIETE
La settimana scorre intensa ma invita a rallentare e a ritagliarsi spazi di piacere e leggerezza. In amore domina il dialogo e una bella disponibilità emotiva, purché lasciate fuori le tensioni quotidiane. Nel lavoro arrivano conferme e fiducia, mentre la fortuna accompagna i momenti di svago e le scelte fatte per il vostro benessere.
TORO
Giornate energiche e produttive vi permettono di affrontare tutto con maggiore sicurezza e vitalità. In amore cresce la passione e non mancano occasioni stimolanti, anche per chi è in cerca di emozioni nuove. Il lavoro procede con determinazione e la fortuna vi sorprende con piccoli eventi positivi che migliorano l’umore.
GEMELLI
La settimana parte caotica ma, passo dopo passo, ritrovate maggiore lucidità e resistenza. In amore funzionano meglio i rapporti solidi, mentre le situazioni fragili richiedono pazienza. Sul lavoro serve più concentrazione del solito, mentre la fortuna resta altalenante ma in progressivo miglioramento.
CANCRO
Avvertite il bisogno di fermarvi e di dedicarvi di più a voi stessi, riducendo stress e confusione. In amore il dialogo è fondamentale per sentirvi compresi e sostenuti. Il lavoro vi vede impegnati ma affidabili, mentre la fortuna vi assiste nelle piccole scelte quotidiane.
LEONE
Settimana dinamica e soddisfacente, con progetti che prendono la direzione giusta. In amore si accendono incontri e romanticismo, rendendo l’atmosfera più calda e coinvolgente. Nel lavoro brillate per capacità e visione, con una fortuna che sostiene le decisioni importanti.
VERGINE
Un po’ di stanchezza si fa sentire, ma riuscite comunque a gestire gli impegni con senso del dovere. In amore prevale una fase di confusione che però apre a una maggiore consapevolezza. Il lavoro richiede pazienza e ritmo più lento, mentre la fortuna vi protegge limitando gli intoppi.
BILANCIA
La settimana è vivace e piacevole, ricca di contatti e momenti sociali stimolanti. In amore cresce la complicità e per alcuni nascono emozioni improvvise. Il lavoro scorre senza grossi ostacoli e la fortuna vi accompagna soprattutto nelle relazioni e negli svaghi.
SCORPIONE
Affrontate le giornate con pragmatismo e concretezza, senza rinunciare alla vostra sensibilità. In amore dimostrate molto più con i gesti che con le parole, aumentando intensità e passione. Il lavoro procede con determinazione e la fortuna si manifesta in occasioni utili e ben sfruttate.
SAGITTARIO
Settimana luminosa e stimolante, con rapporti più sereni e nuovi interessi da esplorare. In amore c’è voglia di condividere e progettare, con incontri promettenti per chi è libero. Il lavoro regala soddisfazioni e la fortuna sostiene la vostra espansione personale.
CAPRICORNO
Vi sentite più sicuri e centrati, pronti a prendere decisioni con chiarezza. In amore emergono emozioni intense e una sensualità in crescita. Il lavoro favorisce creatività e intuizione, mentre la fortuna vi aiuta a organizzare tutto con ordine e fluidità.
ACQUARIO
La settimana vi trova ispirati e positivi, con tante idee da mettere in pratica. In amore è il momento giusto per esprimere sentimenti e rafforzare la complicità. Sul lavoro cresce l’ambizione e la fortuna accompagna i passi fatti con entusiasmo, purché restiate equilibrati.
PESCI
Qualche incertezza iniziale lascia spazio a una ritrovata energia e voglia di reagire. In amore convivono emozioni contrastanti, ma la passione aiuta a ritrovare fiducia. Il lavoro è impegnativo ma costruttivo, mentre la fortuna migliora gradualmente sostenendo i vostri progressi interiori.