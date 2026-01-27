I migliori spaghetti del supermercato, la classifica di Altroconsumo

A seguito del test, Altroconsumo segnala, tra l'altro, come sia "Alce Nero Spaghettoni" ad ottenere il primato "grazie a risultati eccellenti nelle analisi di laboratorio e a un assaggio molto apprezzato". Il tutto davanti a "La Molisana Spaghetti n.15", promossa per la qualità complessiva e la sicurezza. Menzione anche per "Esselunga Spaghetti n.3" che è riuscit ad associare "buone prestazioni a un prezzo particolarmente conveniente". Inoltre, è stato segnalato, proprio "due dei tre prodotti premiati hanno prezzi contenuti, a dimostrazione che oggi è possibile portare in tavola spaghetti di qualità, sicuri e apprezzati dai consumatori senza dover spendere troppo".

