I migliori spaghetti del supermercato, la classifica di Altroconsumo

Introduzione
La pasta è uno degli alimenti più importanti della dieta mediterranea ed uno tra i preferiti degli italiani. Considerando il formato classico degli spaghetti, quali aziende propongono il prodotto migliore disponibile sugli scaffali dei supermercati? A rispondere a questa domanda ci ha pensato un test di Altroconsumo che ha rivelato un "quadro complessivamente rassicurante e, rispetto al passato, ancora migliore", soprattutto sul fronte delle micotossine, "uno degli aspetti più delicati per la sicurezza alimentare".
Quello che devi sapere
Il test su 20 marche differenti
Il test di Altroconsumo è stato effettuato su 20 diverse marche di spaghetti, acquistati dagli scaffali considerando supermercati, ipermercati e discount. Il verdetto definitivo, intanto, è che, come accennato, sono stati promossi i prodotti anche sul fronte della sicurezza, considerando "micotossine in calo, assaggi positivi e qualità a prezzi accessibili".
Il focus sulle micotossine
Proprio considerando la sicurezza alimentare degli spaghetti testati, gli esperti hanno segnalato che un dato importante emerge in relazione al "Don", la micotossina più facilmente rintracciabile nei prodotti a base di grano. Ebbene, secondo Altroconsumo, anche in confronto con un test precedente eseguito sul formato delle "penne" , la quantità media rilevata si è "quasi dimezzata, passando da 59 a 32 µg/kg". Si tratta, è emerso ancora, di un "miglioramento importante, soprattutto per i bambini, più esposti al rischio di superare la dose giornaliera tollerabile".
Pesticidi e non solo
Per quanto riguarda i pesticidi, invece, nella maggior parte dei campioni presi in esame non ne sono stati rilevati. Il glifosato, l'erbicida sistemico non selettivo più utilizzato al mondo, è stato individuato in un solo prodotto, peraltro in quantità piuttosto basse e senza che questo comporti rischi per la salute. In tre marche, invece, è stato rilevato il "piperonil butossido, un coadiuvante di alcuni fitofarmaci, non classificato come cancerogeno né come interferente endocrino, sempre a livelli trascurabili".
Un quadro positivo
In generale, hanno commentato gli esperti di Altroconsumo, le prove di laboratorio hanno restituito un quadro piuttosto "positivo". Tra l'altro, tutti i prodotti hanno permesso di sottolineare il rispetto relativo alle indicazioni sul peso netto senza contengono "sfarinati di grano tenero, vietati nella pasta secca". E' emerso anche come il contenuto di proteine risulti "sempre elevato, compreso tra il 13 e il 15%, un dato che favorisce la tenuta in cottura e la qualità complessiva della pasta".
La classifica, le posizioni dalla 11 alla 20
In base a quanto riscontrato, ecco le posizioni dei migliori spaghetti secondo Altroconsumo, dalla posizione 11 alla posizione 20:
- Coop Spaghetti n. 4 – Voto: 71
- Esselunga Spaghetti n. 3 – Voto: 71
- Divella Spaghetti Ristorante n. 8 – Voto: 71
- De Cecco Spaghetti n. 12 – Voto: 68
- Combino (Lidl) Spaghetti grano 100% italiano – Voto: 68
- Barilla Spaghetti n. 5 – Voto: 61
- Rummo Spaghetti n. 3 – Voto: 61
- Conad Spaghetti n. 5 – Voto: 61
- Selex Spaghetti n. 3 – Voto: 57
- Tre Mulini (Eurospin) Spaghetti – Voto: 56
La classifica dalla posizione 1 alla 10
Infine, ecco la top ten della classifica, con Alce Nero, La Molisana e Grano Armando a svettare sul podio.
- Alce Nero Spaghettoni varietà di grano Cappelli biologico – Voto: 82
- La Molisana Spaghetti n. 15 – Voto: 82
- Grano Armando Lo Spaghetto trafilato al bronzo – Voto: 80
- Granoro Dedicato Spaghetti ristoranti n. 180 – Voto: 79
- Liguori Spaghetti n. 3 pasta di Gragnano Igp – Voto: 79
- Barilla Spaghetti al bronzo – Voto: 78
- Garofalo Spaghetti n. 9 pasta di Gragnano Igp – Voto: 78
- Voiello Spaghetti n. 104 – Voto: 77
- Le Stagioni d’Italia Spaghetti Senatore Cappelli – Voto: 77
- Felicetti Spaghetti n. 105 – Voto: 73
Alcune segnalazioni interessanti
A seguito del test, Altroconsumo segnala, tra l'altro, come sia "Alce Nero Spaghettoni" ad ottenere il primato "grazie a risultati eccellenti nelle analisi di laboratorio e a un assaggio molto apprezzato". Il tutto davanti a "La Molisana Spaghetti n.15", promossa per la qualità complessiva e la sicurezza. Menzione anche per "Esselunga Spaghetti n.3" che è riuscit ad associare "buone prestazioni a un prezzo particolarmente conveniente". Inoltre, è stato segnalato, proprio "due dei tre prodotti premiati hanno prezzi contenuti, a dimostrazione che oggi è possibile portare in tavola spaghetti di qualità, sicuri e apprezzati dai consumatori senza dover spendere troppo".