Dal latte di soia a quello di riso o di mandorla, sono tante le alternative da gustare a colazione, merenda o nel corso della giornata. Ma quali sono le migliori? A dirlo è la nuova classifica realizzata da Altroconsumo che ha analizzato un ampio campione di bevande vegetali in commercio nel supermercati italiani

Le bevande vegetali sono entrate da tempo nella nostra dieta quotidiana. Dal latte di soia a quello di riso o di mandorla, sono tante le alternative da gustare a colazione, merenda o nel corso della giornata. Ma quali sono le migliori? A dirlo è la nuova classifica realizzata da Altroconsumo , l'associazione italiana di consumatori che conduce indagini indipendenti su prodotti e servizi, che ha analizzato un ampio campione di bevande vegetali in commercio nel supermercati italiani. Vediamola insieme.

L'analisi di Altroconsumo

Nello specifico, Altroconsumo ha preso in esame le versioni a base di soia, avena, riso, mandorla, cocco e mix di cereali o frutta secca, comprese anche quelle “classiche”, le varianti “barista” (pensate per essere utilizzate con il caffè e il latte montato a vapore), proposte aromatizzate e le formule arricchite con vitamine e minerali. La classifica si basa quindi su una serie di fasce di giudizio, che vanno da “buono” (cioè i prodotti che hanno totalizzato almeno 60 punti) ad “accettabile (punteggio tra 40 e 59), fino a “scarso” (sotto i 40 punti).

L'importanza degli ingredienti

A giocare un ruolo importante nell'assegnazione del punteggio è soprattutto la lista degli ingredienti. Nella ricerca, Altroconsumo ha tenuto in considerazione infatti la presenza di zuccheri aggiunti, aromi, additivi, oli. Fattore rilevante anche quello legato alla percentuale effettiva dell’elemento principale dichiarato in etichetta, sul totale del preparato. A determinare la classifica, anche il profilo nutrizionale delle bevande, tra cui carboidrati, proteine, grassi e apporto calorico per 100 ml, e la coerenza tra “promesse sulla confezione” e composizione reale. In sintesi, le bevande con meno ingredienti e zero zuccheri aggiunti hanno ottenuti i punteggi più alti.

La classifica delle migliori bevande vegetali

Sojasun – Soia natural senza zuccheri: 77 Bene Sì (Coop) – Soia biologica: 77 Il Viaggiator Goloso – Soia biologica: 77 Selex Vivi Bene – Bevanda a base di soia barista bio: 77 Vemondo (Lidl) – Soia senza zuccheri 100% vegetale con soia italiana: 77 Bjorg – Soia 0% zuccheri, bio: 76 Esselunga Equilibrio – Bevanda vegetale soia senza zuccheri aggiunti: 76 Alce Nero – Bevanda a base di soia: 75 Gli Spesotti (Coop) – Soia con calcio: 75 Smart – Bevanda vegetale soia: 75 Bjorg – Barista soia 0% zuccheri: 75 Carrefour Sensation – Barista soia: 75 Pam – Soia barista biologica: 75 Selex Vivi Bene – Bevanda a base di soia biologica: 75 Alce Nero – Bevanda a base di mandorla: 73 Bjorg – Mandorla intensa bio: 73 Gli Spesotti (Coop) – Soia e riso con calcio: 73 Il Viaggiator Goloso – Mandorla biologica: 73 Isola Bio – Mandorla 0% zuccheri: 73 Bene Sì (Coop) – Barista soia: 72



Al top le bevande a base di soia

Secondo la classifica di Altroconsumo, le bevande vegetali a base di soia rientrano nella categoria delle migliori alternative, per il contenuto proteico più vicino a quello del latte vaccino e per un equilibrio complessivo ritenuto più soddisfacente. In fondo alla classifica troviamo invece le versioni aromatizzate o più ricche di saccarosio.