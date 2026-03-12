Giornata mondiale del rene, malattia cronica per un italiano su dieci

La malattia renale cronica riguarda circa 4,5 milioni di italiani, ed è spesso diagnosticata in ritardo. La Fondazione italiana del rene richiama l’importanza della prevenzione attraverso stile di vita sano, controlli periodici e attenzione ai fattori di rischio. Per la ricorrenza sono previsti screening gratuiti in tutta Italia con il progetto “Porte Aperte in Nefrologia”

I consigli per proteggere la salute dei reni

In occasione della ricorrenza, la Fondazione italiana del rene (Fir) ha ricordato alcune indicazioni utili per prendersi cura della salute renale. Tra queste ci sono l’attività fisica regolare, una dieta sana ed equilibrata, il controllo della pressione arteriosa e della glicemia, l’astensione dal fumo, un adeguato apporto di liquidi, l’attenzione all’uso dei farmaci evitando il fai-da-te e controlli periodici. Come ribadito da Massimo Morosetti, presidente Fir, per i pazienti con malattia renale cronica “la dieta è uno dei pilastri della cura”. Con il supporto del medico, che definisce le indicazioni in base al quadro clinico del singolo paziente, può essere indicata “una alimentazione povera di proteine per ridurre il lavoro dei reni, migliorare il controllo metabolico e rallentare la progressione della malattia, ritardando l'ingresso in dialisi”, ha aggiunto, per poi sottolineare: “Serve un approccio integrato: dalla diagnosi alla definizione del piano terapeutico, dal monitoraggio dei parametri clinici all'educazione alimentare. Per questo è cruciale il coordinamento tra ospedale e territorio”.

Controlli gratuiti in tutta Italia

In occasione della Giornata mondiale del rene, la Fir e la Società Italiana di Nefrologia (Sin) offrono iniziative di prevenzione gratuite, nell’ambito del progetto "Porte Aperte in Nefrologia", che prevede appuntamenti di screening e informazione su tutto il territorio nazionale. Sul sito della Fir è possibile consultare l’elenco completo delle iniziative organizzate per la giornata. "La Giornata Mondiale del Rene è un richiamo forte alla responsabilità individuale e collettiva verso una patologia ancora troppo poco conosciuta, silenziosa nelle fasi iniziali, ma individuabile precocemente con esami semplici come la misurazione della creatinina, il calcolo del filtrato glomerulare e l'esame delle urine alla ricerca della albuminuria”, ha sottolineato Massimo Morosetti. “Conoscere il proprio rischio, soprattutto in presenza di diabete, ipertensione, problemi cardiovascolari, obesità o familiarità, significa intervenire tempestivamente. La prevenzione, insieme a una diagnosi precoce e a una presa in carico strutturata, rappresenta lo strumento più efficace per rallentare e in alcuni casi interrompere la progressione della malattia”, ha concluso.