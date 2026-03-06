I dati sono stati illustrati dall'azionista Lucia Aleotti, membro del board dell'azienda farmaceutica, durante un evento con la stampa a Firenze, sede della multinazionale. Il gruppo che quest'anno compie 140 anni si conferma solido con un Ebitda - si legge in una nota - tra i 440 e i 470 milioni (erano circa 350 milioni nel 2023) e un fatturato consolidato in costante aumento dal 2010

Continua a crescere il fatturato di Menarini che, toccando quota 4,887 miliardi di euro nel 2025, segna un incremento di 6,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente. I dati sono stati presentati dall'azionista Lucia Aleotti, membro del board dell'azienda farmaceutica, durante un evento con la stampa a Firenze in occasione dei 140 anni di storia del gruppo. La multinazionale si conferma solida con un Ebitda - si legge in una nota - tra 440 e 470 milioni di euro (erano circa 350 milioni nel 2023). Il fatturato è in costante aumento dal 2010 quando, per la prima volta, ha superato l'asticella dei 3 miliardi, costituito per il 97% dal settore farmaceutico, per il 3% dalla diagnostica e realizzato per l'81% all'estero e per il 19% in Italia.

Il Gruppo

Con oltre 17.800 dipendenti, ogni anno più di 500 milioni di confezioni di farmaci vengono prodotte nei 18 stabilimenti produttivi del gruppo, che comprendono anche uno stabilimento biotecnologico per la produzione di anticorpi monoclonali. Per la prima volta la componente femminile, pari al 50,7%, supera quella maschile sul totale dei dipendenti. I farmaci Menarini vengono distribuiti nei 5 continenti per trattare le principali patologie nelle aree terapeutiche di cardiologia, oncologia, pneumologia, infiammazione e gastroenterologia.

Le aree terapeutiche principali

Nei suoi 9 centri di Ricerca e Sviluppo (New York, Filadelfia, Barcellona, Berlino, Firenze, Pisa, Roma, Bologna e Singapore) Menarini si focalizza principalmente sulle aree terapeutiche che presentano alcune patologie irrisolte, tra cui l’oncologia, gli anti-infettivi (Anti Microbial Resistance) e il cardio-metabolico.

L'impegno nel sociale

Importante per il gruppo è anche l'impegno nel sociale attraverso diversi progetti: "Rete di pediatri", "basket in carrozzina", "Foresta Menarini" con 17.800 alberi piantati nel mondo, e il "Volume d'arte" con monografie dedicate ai grandi capolavori pittorici. Insieme alla Croce Rossa spiccano gli aiuti alle popolazioni in emergenza, come le donazioni di farmaci, "Una casa per chi ha bisogno" e "Accanto ai bambini in difficoltà".

La storia di Menarini

Il Gruppo Menarin è una azienda farmaceutica italiana che quest'anno compie 140 anni. Viene fondata nel 1886 a Napoli con il nome di "Farmacia Internazionale". Nel 1915 Menarini si trasferisce a Firenze, dove ancora oggi si trova la sede principale. Il Gruppo Menarini è presente in 140 Paesi nel mondo e, attraverso le proprie aziende, ha una presenza geografica dall’Europa all’Asia, dall’Africa e il Medio Oriente, fino ad arrivare in Centro America e gli Stati Uniti dove, grazie all'acquisizione di Stemline Therapeutics, azienda biofarmaceutica all’epoca quotata al Nasdaq, il gruppo ha segnato il proprio ingresso nel mercato oncologico americano.