Malattie ai reni, le 8 regole dei medici per una corretta prevenzione

In Italia circa 70mila persone necessitano di terapie salvavita, tra cui dialisi e trapianto renale. Consapevolezza è la parola chiave della Giornata mondiale del rene 2024 che si celebra il 14 marzo con un unico obiettivo: promuovere informazione e sensibilizzazione per preservare la salute dei reni

Quasi 1 italiano su 10 soffre di malattia renale cronica (Mrc). Si stima una prevalenza di circa l'8% che aumenta progressivamente con l'aumentare dell'età, raggiungendo il 17% nella popolazione over 70. Attualmente le malattie renali rappresentano l'ottava causa di morte e, se non affrontate, si prevede che entro il 2040 diventeranno la quinta causa di abbassamento dell'aspettativa di vita. La Mrc è associata, oltre che a un aumentato rischio di morte, a maggiori possibilità di incorrere in complicanze cardiovascolari.

Nel nostro Paese, più di 4 milioni di persone sono affetti da una malattia renale cronica; di questi, circa 100 mila hanno raggiunto un livello di gravità tale da richiedere terapie salvavita. Ancora, 45mila sono sottoposti a dialisi, mentre 28 mila hanno subito un trapianto di rene. "Mentre fino a pochi anni fa non avevamo strumenti per curare la malattia renale cronica, ora finalmente disponiamo di farmaci e attenzioni terapeutiche o dietetiche ci consentono di rallentare moltissimo la progressione della insufficienza renale” dichiara Massimo Morosetti, Presidente FIR-ETS ( Fondazione Italiana del Rene).

Le regole per un corretto stile di vita

In termini di prevenzione, i nefrologi consigliano 8 regole per un corretto stile di vita tra cui camminate quotidiane, una dieta a ridotto consumo di grassi, ma anche il monitoraggio dei livelli di zucchero nel sangue e della pressione arteriosa. E poi un adeguato apporto di liquidi, controlli periodici, evitare il fumo e l'assunzione di farmaci antinfiammatori. "In occasione della Giornata mondiale del rene - dichiara Stefano Bianchi, presidente della Società italiana di nefrologia (Sin) - sottolineo l'urgenza di aumentare la consapevolezza sulla salute dei reni e affrontare la malattia renale cronica attraverso un approccio globale. E' cruciale investire in prevenzione e diagnosi precoce affinché le terapie tradizionali e innovative che abbiamo a disposizione siano efficaci e funzionali".