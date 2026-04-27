Biscotti senza zucchero, i migliori del supermercato per Altroconsumo

Biscotti senza zucchero, i migliori al supermercato secondo Altroconsumo: la classificaLifestyle
Introduzione
Biscotti al cioccolato, aromatizzati alla vaniglia, al cocco, alla frutta secca. Ma anche di farina integrale, di cereali, di riso, di avena, senza lattosio, senza glutine e senza zuccheri aggiunti. Uno dei grandi classici della colazione ormai esiste di tutti i tipi e asseconda i gusti e le esigenze alimentari di ciascuno. Ma non tutti i biscotti sono uguali dal punto di vista nutrizionale e per gli ingredienti che li costituiscono: un prodotto senza zuccheri, infatti, non sempre è sinonimo di un prodotto sano. Per aiutare i consumatori a orientarsi tra tutte le tipologie e le marche, Altroconsumo ha svolto un’analisi dei biscotti senza zuccheri venduti sui banconi dei supermercati e ha stilato una classifica dei migliori. Ecco quali sono.
Quello che devi sapere
CÉRÉAL Biscotti gusto Cocco
Al quarto posto della classifica, appena fuori dal podio, ci sono i “Biscotti gusto cocco” della marca Céréal, nota per la realizzazione di prodotti senza glutine. La composizione degli ingredienti, secondo i criteri adottati da Altroconsumo, ha una valutazione di 47 punti su 100. Per dolcificare è usato il maltitolo e l’apporto calorico è di 431 kilocalorie ogni 100 grammi. Il gusto del cocco, caratteristica di questo prodotto, è dato dall’aroma presente allo 0,4%.
ESSELUNGA Equilibrio, frollini ai 5 cereali
I frollini ai 5 cereali “Equilibrio” di Esselunga sono al terzo posto. Con 446 kilocalorie ogni 100 grammi, la composizione degli ingredienti di questi biscotti ha raggiunto come i precedenti una valutazione di 47 punti su 100. Come altri biscotti senza zuccheri aggiunti, sono dolcificati con il maltitolo come edulcorante e contengono 2,5 grammi di zuccheri naturalmente presenti negli ingredienti utilizzati. Con l’inulina come fibra aggiuntiva rispetto alla farina di frumento integrale e a quella di grano tenero di tipo 2, sono tra i biscotti senza zucchero più ricchi in fibre (8 grammi su 100).
BALOCCO Zeropiù 7 cereali corn flakes
Sul secondo gradino del podio ci sono gli “Zeropiù 7 cereali corn flakes” a marchio Balocco. Anche questi biscotti, come i due precedenti, hanno raggiunto una valutazione di 47 punti su 100: a fare la differenza in meglio e a portarli quindi alla medaglia d’argento sono gli altri valori nutrizionali tra grassi, fibre ed edulcoranti. Al posto dello zucchero, gli Zeropiù sono dolcificati con il maltitolo, usato anche per rendere dolci i cornflakes che costituiscono il 12,6% degli ingredienti caratteristici di questo prodotto. La tabella nutrizionale specifica che i polioli, ovvero gli edulcoranti, sono pari a 21 grammi mentre gli zuccheri sono pari a 2,2 grammi.
GULLON Cuor di Cereale Integrale con Fiocchi di Avena Senza Zuccheri A
Al primo posto della classifica si trovano i “Cuor di cereale integrale con fiocchi di avena senza zuccheri aggiunti” a marchio Gullon. Come si legge sul sito di Altroconsumo, la composizione degli ingredienti di questi biscotti ha raggiunto una valutazione di 52 punti su 100. Al posto dello zucchero, sono dolcificati con il maltitolo e forniscono un totale di 430 kilocalorie ogni 100 grammi. L’unico grammo di zuccheri che compare nella tabella nutrizionale è dovuto a quelli naturalmente presenti negli ingredienti. Inoltre, la farina di frumento integrale contribuisce a un buon apporto di fibre vegetali.
Biscotti senza zuccheri aggiunti
Come anticipato, le aziende dolciarie producono ormai biscotti (e non solo) adatti ai gusti e alle esigenze di tutti. Esigenze che, talvolta, sono anche legate a necessità mediche e di salute. I biscotti senza zuccheri aggiunti, ad esempio, sono adatti a tutti coloro che devono tenere a bada i dolci per motivi dietetici e nutrizionali. Guardando alle linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità, infatti, bisognerebbe limitare gli zuccheri al 5% dell’apporto calorico quotidiano. Ma i biscotti senza zuccheri aggiunti sono indicati anche per chi ha patologie come il diabete: come spiega Altroconsumo, sostituire zuccheri come saccarosio, fruttosio, glucosio, con edulcoranti polioli può essere utile per avere un minore impatto sulla glicemia nel sangue.
I criteri di analisi
Per giungere alla classifica dei migliori biscotti senza zuccheri venduti al supermercato, i ricercatori di Altroconsumo hanno analizzato i prodotti seguendo alcuni criteri di base. I prodotti sono stati valutati tenendo conto dei loro valori nutrizionali e della lista degli ingredienti: in particolare, affermano dall’Organizzazione dei consumatori, “additivi e ingredienti ultraprocessati come aromi, sciroppo di glucosio, amido modificato”. Con queste informazioni, un algoritmo assegna a ciascun prodotto un punteggio che va da 0 a 100. Nessun biscotto, neanche quelli senza zuccheri, possono ottenere un punteggio alto perché normalmente ricchi di grassi: i migliori della classifica si posizionano infatti in una fascia intermedia.