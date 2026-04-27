Biscotti senza zucchero, i migliori del supermercato per Altroconsumo

Introduzione

Biscotti al cioccolato, aromatizzati alla vaniglia, al cocco, alla frutta secca. Ma anche di farina integrale, di cereali, di riso, di avena, senza lattosio, senza glutine e senza zuccheri aggiunti. Uno dei grandi classici della colazione ormai esiste di tutti i tipi e asseconda i gusti e le esigenze alimentari di ciascuno. Ma non tutti i biscotti sono uguali dal punto di vista nutrizionale e per gli ingredienti che li costituiscono: un prodotto senza zuccheri, infatti, non sempre è sinonimo di un prodotto sano. Per aiutare i consumatori a orientarsi tra tutte le tipologie e le marche, Altroconsumo ha svolto un’analisi dei biscotti senza zuccheri venduti sui banconi dei supermercati e ha stilato una classifica dei migliori. Ecco quali sono.