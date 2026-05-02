Introduzione
“Affidabilità nel tempo” e “soddisfazione nell’uso”. Sono questi gli aspetti principali che Altroconsumo ha premiato nella sua classifica sui migliori apparecchi televisivi, condotta insieme alle organizzazioni di Euroconsumers sulla base di test tecnici e delle opinioni degli utenti europei. In tutto sono stati presi in considerazione 986 modelli (in un periodo di tempo di due anni) e raccolte 30mila valutazioni. Ecco quali sono le marche con i modelli migliori tra quelli in commercio in Italia.
Quello che devi sapere
I criteri su cui si basa la classifica
La classifica si è formata con un punteggio complessivo che mette insieme quattro diversi elementi, con peso diverso per il valore finale: la qualità nei test (45%), l’affidabilità nel tempo (25%), la soddisfazione degli utenti (20%) e la percentuale di prodotti con qualità ottima (10%).
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Le migliori marche di TV, LG al primo posto
Al primo posto si classifica LG, che su un punteggio massimo di 100 arriva a 71: Altroconsumo ne sottolinea il “miglior equilibrio tra prestazioni, affidabilità e soddisfazione degli utenti”. Su 124 prodotti testati, il 31% ha “qualità ottima”. L’indice di affidabilità raggiunge 85 su 100, quello di soddisfazione 800 su 100, mentre la media dei risultati dei test è di 67 su 100.
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Samsung e Sony sul podio
Al secondo posto c’è Samsung (con un giudizio globale di 69 punti). Su 367 prodotti testati, il 22% è risultato di qualità ottima. La media dei risultati dei test è 67, l’indice di affidabilità 83 e quello di soddisfazione 83. Poi troviamo Sony (giudizio globale 67). In questo caso, su 40 prodotti testati nessuno ha però raggiunto la qualità ottima. Media dei test 66, indice di affidabilità 86 e indice di soddisfazione 81.
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La classifica di Altroconsumo
In tutto sono sette i marchi presentati nella classifica di Altroconsumo. Ecco la lista completa e ogni punteggio di giudizio globale.
- LG – 71;
- Samsung – 69;
- Sony – 67;
- Panasonic – 64;
- Philips – 63;
- Hisense – 62;
- TCL – 61.
Si segnala poi che Xiaomi, pur venendo presentato con un giudizio globale di 55, non può concorrere al titolo di marchio migliori perché non ha raggiunto il numero minimo di prodotti testati: il limite minimo è cinque, ma ne sono stati testati solo due.
Che modello suggerisce di comprare Altroconsumo
Detto questo, Altroconsumo consiglia anche uno specifico modello di televisore: senza sorprese viene dal catalogo del marchio che si è posizionato al primo posto in classifica. Si tratta dell’LG OLED55B56LA da 55’: ha passato a pieni voti i test, con valutazione ottima (punteggio di 76 su 100), ed è anche più economico di molti suoi competitor, con un prezzo inferiore ai mille euro.
I problemi più frequenti secondo Altroconsumo
Altroconsumo ha raccolto anche le problematiche più diffuse secondo gli utenti che hanno partecipato allo studio. Le più comuni sono quelle riguardano l’esperienza d’uso nel quotidiano: al primo posto ci sono i difetti che hanno a che fare con i telecomandi o il menu delle smart tv, segnalati da un utente su 10, e poi i problemi di connessione e di streaming con altri dispositivi, in questo caso evidenziati dal 7% dei consumatori.
Una TV dura in media poco più di 7 anni
Come anticipato, un elemento centrale della ricerca riguarda l’affidabilità nel tempo del televisore scelto. Dallo studio è emersa in generale una buona notizia: in media un modello può durare più o meno sette anni e quattro mesi, più di altri dispositivi tecnologici. Quando si decide di sostituire la propria TV lo si fa di solito per “motivi legati all’affidabilità”: così dichiara la metà degli utenti. Il secondo motivo per passare a un nuovo televisore, questa volta indicato dal 43% dei consumatori, è la volontà di avere un modello più avanzato e moderno, tendenza che dimostra come spesso si decide di cambiare anche prima della fine della “vita utile” di una tv.
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