Introduzione

“Affidabilità nel tempo” e “soddisfazione nell’uso”. Sono questi gli aspetti principali che Altroconsumo ha premiato nella sua classifica sui migliori apparecchi televisivi, condotta insieme alle organizzazioni di Euroconsumers sulla base di test tecnici e delle opinioni degli utenti europei. In tutto sono stati presi in considerazione 986 modelli (in un periodo di tempo di due anni) e raccolte 30mila valutazioni. Ecco quali sono le marche con i modelli migliori tra quelli in commercio in Italia.