Nasce una nuova era per la casa giapponese. La joint venture con il brand cinese secondo molti analisti è destinata a cambiare gli equilibri del mercato audio-video globale

Sony ha annunciato l’intenzione di separare la propria divisione Home Entertainment per creare una nuova alleanza con il colosso cinese della tecnologia TCL. Secondo quanto comunicato dall’azienda giapponese TCL deterrà una quota del 51 per cento mentre Sony manterrà il restante 49, cedendo di fatto il controllo operativo della produzione di televisori e sistemi audio domestici. L’accordo è in fase preliminare ma dovrebbe diventare vincolante entro marzo, con la nuova società che dovrebbe avviare le attività il prossimo anno.

Cosa cambia

Al momento - stando alle informazioni raccolte - per gli utenti cambia molto poco: i prodotti continueranno a utilizzare i marchi Sony e Bravia, mentre tutta la gestione operativa, dalla progettazione alla logistica, passerà interamente alla nuova struttura. Anche gli utenti non noteranno per il momento alcun cambiamento. L’influenza di TCL nelle future linee di prodotto però si annuncia “significativa”: la società cinese potrà infatti contribuire allo sviluppo dei modelli di nuova generazione, potenzialmente rendendo i televisori Sony più competitivi sul mercato dal punto di vista del prezzo grazie a una produzione più efficiente. Secondo molti analisti se la transizione andrà come previsto il mercato potrebbe assistere alla nascita di una nuova generazione di tv che unisce la tradizione tecnologica di Sony e la capacità industriale di TCL.

I perché della scelta

L’alleanza Sony-TCL punta soprattutto sulle capacità produttive, tecnologie display avanzate e maggiore efficienza nella catena di approvvigionamento dimostrati dal marchio cinese. Negli ultimi anni, in particolare, il mercato dei televisori è diventato sempre più competitivo, ha puntato su modelli sempre più grossi (ma sempre meno costosi), spinto dalla crescita dei produttori cinesi e dal calo dei margini in tutto il mondo tech. Sony adesso punterà a garantire la continuità qualitativa della gamma Bravia integrando il know-how maturato nel tempo ma senza sostenerne direttamente il peso economico, diventato poco redditizio negli ultimi anni: dunque smetterà di produrre direttamente televisori ma rimarrà presente a livello di brand e supervisione tecnologica.