Pizza e bibita, costa più a Milano o a Roma? La classifica

Il conto in pizzeria, dunque, continua a salire anche rispetto all’inflazione: +4,4% rispetto allo scorso anno. I dati sono evidenti, secondo l'indagine: a Udine sfiora addirittura il 13%, ma anche a Bari e Pescara supera la soglia della doppia cifra. Si avvicinano invece pericolosamente a quest’ultima Roma e Brescia. Tra le città che mostrano rincari significativi ecco poi anche Napoli in cui si registra un balzo del 7,8%. Poche le eccezioni: Venezia segna una discesa del 3,2%, mentre Parma persino del 9,3%. Ma sono casi isolati, così come sono rare le città in cui i prezzi sono rimasti sostanzialmente invariati dal 2025 (Ancona e Perugia).