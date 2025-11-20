Presidenza Repubblica, concorso coadiutore amministrativo: cosa sapere

Nel caso in cui le candidature dovessero superare di oltre venti volte i posti disponibili, vale a dire più di duecento richieste, verrà organizzata una prova preselettiva, cioè un test composto da 100 domande a scelta multipla, suddivise in quattro sezioni da 25 quesiti ciascuna: nozioni di diritto amministrativo, principi di diritto costituzionale, eventi e processi della storia italiana dal 1861 a oggi e competenze informatiche di base. Ai partecipanti saranno concessi 100 minuti complessivi per completare la prova. Prima dello svolgimento del test, l’intero set dell'archivio dei quesiti sarà pubblicato sul portale del Quirinale, mentre la data ufficiale della preselezione verrà indicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2026. Sono esonerati da questa verifica iniziale i candidati con una percentuale di invalidità pari o superiore all’80%, i quali accederanno direttamente alla successiva prova scritta.