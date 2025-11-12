Scuola, concorso insegnanti Pnrr3: le date delle prove e cosa sapere

Introduzione

Nei giorni scorsi è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’autorizzazione, attesa dal Ministero dell’Istruzione e del merito, ad avviare le procedure concorsuali per il personale docente per oltre 58mila posti per il triennio 2025-26, 2026-27, 2027-28. Tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria si tratta - nel dettaglio - di 58.135 posti. Il concorso, noto anche come Pnrr3 perché inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevede per i prossimi tre anni scolastici l’assunzione degli aspiranti docenti a tempo indeterminato. Il ministero, in attesa di questo via libera ufficiale alla copertura dei posti, aveva già bandito il concorso con il DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria e DDG n. 2938/2025 per la scuola di infanzia e primaria. E le date delle prove scritte si avvicinano: sono arrivate le convocazioni. Ecco cosa c’è da sapere.