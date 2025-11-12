Scuola, concorso insegnanti Pnrr3: le date delle prove e cosa sapere

Scuola, concorso insegnanti Pnrr3 per 58.135 posti: le date delle prove e le convocazioniEconomia
Introduzione
Nei giorni scorsi è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’autorizzazione, attesa dal Ministero dell’Istruzione e del merito, ad avviare le procedure concorsuali per il personale docente per oltre 58mila posti per il triennio 2025-26, 2026-27, 2027-28. Tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria si tratta - nel dettaglio - di 58.135 posti. Il concorso, noto anche come Pnrr3 perché inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevede per i prossimi tre anni scolastici l’assunzione degli aspiranti docenti a tempo indeterminato. Il ministero, in attesa di questo via libera ufficiale alla copertura dei posti, aveva già bandito il concorso con il DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria e DDG n. 2938/2025 per la scuola di infanzia e primaria. E le date delle prove scritte si avvicinano: sono arrivate le convocazioni. Ecco cosa c’è da sapere.
Quello che devi sapere
I posti
Il bando mette a disposizione 58.135 posti di insegnamento per il triennio 2025-26, 2026-27, 2027-28. I posti sono così suddivisi:
- 50.866 come posti comuni tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria;
- 7.269 riservati agli insegnanti di sostegno.
Quando e dove
Il numero di posti che verranno assegnati ogni anno non è ancora deciso: il decreto precisa che verrà stabilito con un successivo provvedimento del Mef, su richiesta del ministero dell’Istruzione e del Merito. Il Miur, comunque, ha intenzione di pubblicare le graduatorie definitive del concorso Pnrr3 in tempo utile per essere utilizzate soprattutto per le assunzioni dell’anno scolastico 2026-27. I posti sono distribuiti sul territorio nazionale in base alle necessità, alle richieste degli Uffici scolastici e ai dati sul pensionamento del personale docente.
I due bandi
Il concorso Pnrr3 è stato indetto dal ministero con due bandi:
- DDG 2939/2025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado
- DDG 2938/2025 per la scuola dell’infanzia e primaria.
Il concorso per la scuola dell’infanzia e primaria
Il DDG 2938/2025, quindi, riguarda il “concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”. La procedura concorsuale è indetta su base regionale. A disposizione ci sono 27.376 posti comuni e di sostegno.
Il concorso per scuola secondaria di primo e secondo grado
Il DDG 2939/2025, invece, riguarda il “concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno”. La procedura concorsuale è indetta su base regionale per la copertura di 30.759 posti tra comuni e di sostegno.
Come si svolge la prova scritta
In entrambi i casi il concorso consiste in una prova scritta, una prova orale e la valutazione dei titoli. La prova scritta si svolge al computer e prevede la somministrazione di 50 quesiti a risposta multipla, da svolgere in 100 minuti. “È volta all'accertamento delle conoscenze e delle competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico; la prova comprende inoltre quesiti volti ad accertare la conoscenza della lingua inglese e le competenze digitali”, ha spiegato il ministero. È prevista un’unica prova scritta per tutte le classi di concorso e/o tipologie di posto per le quali il candidato partecipa. Le prove scritte si svolgono nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali competenti per territorio.
La prova orale
La prova orale è invece “volta all’accertamento delle conoscenze e delle competenze del candidato sulla disciplina per la quale partecipa, delle competenze didattiche generali, della capacità di progettazione didattica – ivi compreso l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. Nel corso della prova, si svolgerà altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata”.
Le date della prova scritta per la scuola dell’infanzia e primaria
Le date delle prove scritte non sono così lontane. Per la scuola dell’infanzia e primaria la prova scritta è in programma giovedì 27 novembre 2025, con turno mattutino (dalle 8) e turno pomeridiano (dalle 13.30). Lo svolgimento delle prove è previsto dalle ore 9 alle 10.40 per il turno mattutino e dalle ore 14.30 alle 16.10 per il turno pomeridiano.
Le date per scuola secondaria di primo e secondo grado
La prova scritta della procedura finalizzata al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, invece, si svolgerà secondo questo calendario:
- lunedì 1 dicembre 2025 turno pomeridiano
- martedì 2 dicembre turno mattutino e turno pomeridiano
- giovedì 4 dicembre turno mattutino e turno pomeridiano
- venerdì 5 dicembre turno mattutino e turno pomeridiano.
Anche in questo caso, spiega il Miur, le operazioni di identificazione avranno inizio dalle ore 8 per il turno mattutino e dalle 13:30 per il turno pomeridiano. Lo svolgimento delle prove è previsto dalle ore 9 alle 10.40 per il turno mattutino e dalle 14.30 alle 16.10 per il turno pomeridiano.
Le convocazioni
La convocazione per la prova scritta, con l’indicazione della sede e del turno assegnato, deve arrivare al candidato almeno 15 giorni prima rispetto alla data della prova: la convocazione per la scuola dell’infanzia e primaria, quindi, doveva arrivare entro oggi 12 novembre mentre per la convocazione per la scuola secondaria di primo e secondo grado c’era ancora qualche giorno. Le convocazioni, tuttavia, per quasi tutte le regioni sono state pubblicate ieri 11 novembre. In alcune regioni sono stati coperti tutti i turni a disposizione, in altre no.
Dove trovare la convocazione
Possono partecipare alla prova scritta tutti i candidati che hanno inviato la domanda tramite la piattaforma “Concorsi e procedure selettive” e non hanno ricevuto una comunicazione di esclusione: devono presentarsi con un documento di riconoscimento valido e il codice fiscale. I controlli più approfonditi verranno svolti più avanti. Per visualizzare la lettera di convocazione individuale bisogna accedere alla piattaforma “Concorsi e procedure selettive”, andare nella sezione “Graduatorie”, scegliere il concorso di riferimento e cliccare sul file “Allegati” che contiene la lettera di convocazione.
