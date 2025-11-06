Concorso scuola Pnrr3, calendario prove scritte: date e cosa sapere

Le prove della procedura per la scuola dell’infanzia e primaria saranno il 27 novembre, per la secondaria dal 1° al 5 dicembre 2025 ascolta articolo

Secondo quanto riportato da un avviso del 5 novembre del Mim, le prove scritte per docenti della scuola d'infanzia e primaria i terranno il 27 novembre. I candidati del concorso per la scuola secondaria dovranno invece sostenere le prove scritte nei giorni 1, 2, 4 e 5 dicembre. I due bandi (uno per infanzia e primaria e uno per la scuola secondaria, in entrambi i casi sia per posto comune, sia per sostegno) prevedono un totale di 58.135 posti di cui 27.376 per la scuola dell’infanzia e primaria e 30.759 per la scuola secondaria. I posti sono destinati a coprire il fabbisogno di docenti per gli anni 2025/26, 2026/27 e 2027/28.

Prove scritte Come detto, le prove scritte per la secondaria di I e II grado si svolgeranno il 1, 2, 4, 5 dicembre. Le operazioni di identificazione avranno inizio dalle ore 8:00 per il turno mattutino e dalle ore 13:30 per il turno pomeridiano. Lo svolgimento delle prove è previsto dalle ore 9:00 alle ore 10:40 per il turno mattutino e dalle ore 14:30 alle ore 16:10 per il turno pomeridiano. Si precisa che le date e l’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli UU.SS.RR., presso i quali si svolgono le prove Approfondimento Contratto Scuola, aumenti di 150 euro per docenti e Ata: cosa cambia

I requisiti Si potrà partecipare alle prove con la laurea, ovvero con la specifica abilitazione. Per i posti di sostegno è invece richiesta la specializzazione. Il personale docente ITP potrà accedere al concorso con la relativa abilitazione ovvero con il diploma attualmente richiesto dagli ordinamenti. Potranno, inoltre, presentare istanza di partecipazione tutti gli aspiranti che negli ultimi cinque anni possono vantare un servizio di docenza nelle scuole statali di almeno un triennio, con almeno un anno di servizio specifico. Potranno partecipare con riserva coloro che, iscritti ai corsi di abilitazione per l’anno accademico 2024/25, non abbiano concluso i corsi alla data di scadenza della domanda di partecipazione.