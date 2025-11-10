Offerte Black Friday
Correttivo della Lega, cade divieto di educazione sessuale alle medie

Politica
E' quanto emerso dalla discussione del disegno di legge "Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico", iniziata questa mattina, nella quale la Lega ha depositato alla Camera un emendamento sull'educazione alla sessualità a scuola, in parte correttivo rispetto al testo approvato in commissione

Nell'ambito della discussione del disegno di legge "Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico", iniziata questa mattina, la Lega ha depositato alla Camera un emendamento sull'educazione alla sessualità a scuola, in parte correttivo rispetto al testo approvato in commissione. Cade così il divieto per le scuole medie nelle quali si richiede per tali attività il consenso dei genitori che dovranno essere a conoscenza dei temi e del materiale didattico trattati. "Fermo restando quanto previsto dalle indicazioni nazionali", permane il divieto per la scuola dell'infanzia e per quella elementare. 

La spiegazione e le critiche dell'opposizione

Il relatore Rossano Sasso ha spiegato all'agenzia Ansa che la modifica che riguarda le scuole medie è contenuta in un "nuovo emendamento, che abbiamo depositato a prima firma di Latini (Lega)" e che mira a "fare chiarezza". "Noi non siamo quelli che vogliono vietare che in classe si parli di affetto e rispetto", ha proseguito Sasso, dunque si è optato per "una modifica normativa alla luce della strumentalizzazione in atto". Anche alle elementari, ha continuato, "si potrà parlare di educazione al rispetto, ovviamente, nessuno entra in quel campo" e poi il divieto non è tassativo bensì "fermo restando quanto previsto dalle indicazioni nazionali". Diverse le critiche che l'opposizione ha avanzato in Aula durante la discussione generale. 

Le parole di Valditara

Intervenuto telefonicamente a "Timeline", su Sky TG24, di recente il ministro dell'Istruzione Valditara aveva espresso la posizione del governo nel merito, precisando che educazione sessuale e educazione all'affettività sono argomenti "previsti nei programmi scolastici". "Teorie complesse sull'identità e la fluidità di genere", invece, potranno essere introdotte con il "consenso informato dei genitori, a partire dall'adolescenza", aveva detto. 

Valditara a Sky TG24: "Non abbiamo vietato educazione sessuale"
Politica: I più letti