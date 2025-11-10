Correttivo della Lega, cade divieto di educazione sessuale alle medie

E' quanto emerso dalla discussione del disegno di legge "Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico", iniziata questa mattina, nella quale la Lega ha depositato alla Camera un emendamento sull'educazione alla sessualità a scuola, in parte correttivo rispetto al testo approvato in commissione
Nell'ambito della discussione del disegno di legge "Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico", iniziata questa mattina, la Lega ha depositato alla Camera un emendamento sull'educazione alla sessualità a scuola, in parte correttivo rispetto al testo approvato in commissione. Cade così il divieto per le scuole medie nelle quali si richiede per tali attività il consenso dei genitori che dovranno essere a conoscenza dei temi e del materiale didattico trattati. "Fermo restando quanto previsto dalle indicazioni nazionali", permane il divieto per la scuola dell'infanzia e per quella elementare.
La spiegazione e le critiche dell'opposizione
Il relatore Rossano Sasso ha spiegato all'agenzia Ansa che la modifica che riguarda le scuole medie è contenuta in un "nuovo emendamento, che abbiamo depositato a prima firma di Latini (Lega)" e che mira a "fare chiarezza". "Noi non siamo quelli che vogliono vietare che in classe si parli di affetto e rispetto", ha proseguito Sasso, dunque si è optato per "una modifica normativa alla luce della strumentalizzazione in atto". Anche alle elementari, ha continuato, "si potrà parlare di educazione al rispetto, ovviamente, nessuno entra in quel campo" e poi il divieto non è tassativo bensì "fermo restando quanto previsto dalle indicazioni nazionali". Diverse le critiche che l'opposizione ha avanzato in Aula durante la discussione generale.
Le parole di Valditara
Intervenuto telefonicamente a "Timeline", su Sky TG24, di recente il ministro dell'Istruzione Valditara aveva espresso la posizione del governo nel merito, precisando che educazione sessuale e educazione all'affettività sono argomenti "previsti nei programmi scolastici". "Teorie complesse sull'identità e la fluidità di genere", invece, potranno essere introdotte con il "consenso informato dei genitori, a partire dall'adolescenza", aveva detto.
Approfondimento
Valditara a Sky TG24: "Non abbiamo vietato educazione sessuale"
©Getty
Cattivi studenti, 21 star che non andavano bene a scuola
Molte star internazionali di successo non sono mai state modelli da seguire sui banchi di scuola. Alcuni hanno preferito la carriera ai libri, altri hanno scelto i set cinematografici, altri ancora i palchi dove esibirsi