Bambini adultizzati e adulti impauriti: la scuola al contrario

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, ogni sabato affronta temi legati ai giovani, alle relazioni, alle emozioni, con uno sguardo sull’attualità per aiutare a leggere il mondo che ci circonda. Questa settimana ci parla di una scuola che abdica al suo ruolo educativo, lasciando ai genitori il compito di parlare di sessualità. Un cortocircuito culturale che espone i ragazzi a rischi enormi, mentre gli adulti si cullano nella negazione
