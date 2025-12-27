Su ChatGPT ora puoi personalizzare il tono delle risposte

OpenAI ha annunciato un aggiornamento di ChatGPT che consente agli utenti di modulare lo stile delle risposte con nuovi controlli per regolare calore, energia ed espressività, oltre alla frequenza di emoji e formattazioni come intestazioni e liste. La novità è accessibile attraverso il menu “Personalizzazione” dell’app e del sito: un passo verso interazioni più aderenti alle preferenze individuali
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi