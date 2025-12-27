Su ChatGPT ora puoi personalizzare il tono delle risposte

OpenAI ha annunciato un aggiornamento di ChatGPT che consente agli utenti di modulare lo stile delle risposte con nuovi controlli per regolare calore, energia ed espressività, oltre alla frequenza di emoji e formattazioni come intestazioni e liste. La novità è accessibile attraverso il menu “Personalizzazione” dell’app e del sito: un passo verso interazioni più aderenti alle preferenze individuali