Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Politici e politicanti in maschera: il ritorno della satira

Chiara Caleo

©Getty

Sfilano a Viareggio i carri. Protagonisti Trump, Ursula von der Leyen, Vladimir Putin, Netanyahu e il presidente cinese Xi Jinping. È il gran ritorno sui viali a mare dei big del mondo. Giganti di cartapesta ma, dicono i maestri carristi di Viareggio, dal "pensiero piccolo"

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ