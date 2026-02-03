Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Perché Mamdani vuole eliminare il chatbot-assistente di New York

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

Dopo il lancio con grandi promesse di semplificare l’accesso alle informazioni civiche, l’assistente virtuale “MyCity” della città di New York è stato ufficialmente disattivato dall’amministrazione del nuovo sindaco Zohran Mamdani. Il bot, alimentato da un modello di intelligenza artificiale, ha diffuso indicazioni inesatte o addirittura illegali su regolamenti lavorativi e abitativi, sollevando dubbi più ampi sulla governance dell’IA nelle amministrazioni pubbliche

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ