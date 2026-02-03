Perché Mamdani vuole eliminare il chatbot-assistente di New York

Dopo il lancio con grandi promesse di semplificare l’accesso alle informazioni civiche, l’assistente virtuale “MyCity” della città di New York è stato ufficialmente disattivato dall’amministrazione del nuovo sindaco Zohran Mamdani. Il bot, alimentato da un modello di intelligenza artificiale, ha diffuso indicazioni inesatte o addirittura illegali su regolamenti lavorativi e abitativi, sollevando dubbi più ampi sulla governance dell’IA nelle amministrazioni pubbliche