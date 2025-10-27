Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Valditara a Sky TG24: "Non abbiamo vietato l'educazione sessuale a scuola"

Cronaca

Intervenuto telefonicamente a Timeline, il ministro dell'Istruzione precisa che educazione sessuale e educazione all'affettività sono argomenti "previsti nei programmi scolastici". "Teorie complesse sull'identità e la fluidità di genere", invece,potranno essere introdotte con il "consenso informato dei genitori, a partire dall'adolescenza"

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara è intervenuto telefonicamente a Timeline su Sky Tg24 per ribadire che è "assolutamente falso" che il governo abbia "vietato l'educazione sessuale a scuola". "L'educazione alla conoscenza del corpo  umano e delle funzioni riproduttive, dello sviluppo puberale, dei rischi realtivi alle malattie sessualmente trasmissibili, sono tutti argomenti  previsti nei programmi scolastici" e dunque "obbligatori" spiega il ministro.  "Si parte dalla scuola dell'infanzia, con le differenze sessuali tra uomo e donna", precisa Valditara. E rivendica: "Nei nuovi programmi scolastici per la prima volta noi abbiamo introdotto anche l'educazione alle relazioni e all'empatia". Poi precisa: "Noi non vogliamo che per i bambini si affrontino teorie complesse sull'identità e la fluidità di genere che non sono semplici da capire e rischiano di creare confusione. Si potranno affrontare invece da adolescenti ma abbiamo lasciato la scelta alle famiglie. Solo ed esclusivamente su queste tematiche, relative alla pluralità dei generi, esiste il consenso informato". "Basta leggere onestamente il contenuto della legge in cui si afferma "fermo restando quanto previsto nei programmi scolastici", conclude.

TAG:

Prossimi video

Abusi su minori, salvi dopo aver chiamato Telefono azzurro

Cronaca

Valditara a Sky TG24: "Non abbiamo vietato educazione sessuale"

Cronaca

Accoltella compagno ex nel piacentino, poi si toglie la vita

Cronaca

Abusi sui figli minori, donna arrestata con il compagno

Cronaca

Incidente Roma, responsabile negativo a test alcool e droga

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 27 ottobre, edizione delle 13

Cronaca