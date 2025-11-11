Concorso Inps-Inail per 448 ispettori di vigilanza, il bando

Il concorso congiunto Inps-Inail prevede l’assunzione di 448 Ispettori di vigilanza a tempo indeterminato, così distribuiti:

Inps: 355 posti

Inail: 93 posti

Ogni candidato può presentare domanda per una sola posizione e per una sola Regione. Di conseguenza, la scelta effettuata in fase di candidatura è vincolante. Sono previste le seguenti riserve: 30% dei posti riservato a volontari in ferma breve/prefissata delle forze armate congedati senza demerito (art. 678 e 1014 del D.Lgs. 66/2010), 15% dei posti riservato a operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito (art. 18 comma 4 del D.Lgs. 40/2017).