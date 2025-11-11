Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Concorso Inps-Inail per 448 ispettori di vigilanza, il bando

Economia

Introduzione

Opportunità in arrivo per i laureati in ambito giuridico-economico: è stato pubblicato il bando del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di 448 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza, nei ruoli del personale dell’Inps (355) e dell’Inail (93). Data chiusura candidature: 10 dicembre 2025 alle 23:59. Il concorso congiunto Inps-Inail rappresenta una delle selezioni pubbliche più importanti dell’anno.

Quello che devi sapere

Previsto l'inquadramento nell'area funzionari

Il concorso per Ispettori di vigilanza offre un’occasione unica per entrare nella Pubblica amministrazione con un ruolo di responsabilità nell’area dei funzionari. In particolare, la procedura prevede prove selettive articolate e una valutazione meritocratica che premierà i candidati più preparati. Inoltre, l’inquadramento nell’area funzionari garantisce prospettive di carriera interessanti e stabilità lavorativa, elementi sempre più ricercati dai professionisti.

1/8

Cosa dice la pubblicazione ufficiale

Il bando prevede l'assunzione a tempo indeterminato di 448 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza, nei ruoli del personale dell’Inps (355) e dell’Inail (93). La data di chiusura delle candidature è il 10 dicembre 2025 alle 23:59.

2/8
pubblicità

Domanda presentabile per un'unica posizione

Il concorso congiunto Inps-Inail prevede l’assunzione di 448 Ispettori di vigilanza a tempo indeterminato, così distribuiti:

  • Inps: 355 posti

  • Inail: 93 posti

Ogni candidato può presentare domanda per una sola posizione e per una sola Regione. Di conseguenza, la scelta effettuata in fase di candidatura è vincolante. Sono previste le seguenti riserve: 30% dei posti riservato a volontari in ferma breve/prefissata delle forze armate congedati senza demerito (art. 678 e 1014 del D.Lgs. 66/2010), 15% dei posti riservato a operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito (art. 18 comma 4 del D.Lgs. 40/2017).

3/8

La suddivisione per regioni

A seguire il numero dei posti Inps a livello regionale:

  • Abruzzo 8 unità 
  • Basilicata 17
  • Emilia-Romagna 44
  • Friuli-Venezia Giulia 12
  • Lazio 19
  • Lombardia 42
  • Marche 4
  • Molise 3
  • Piemonte 40
  • Puglia 25
  • Sardegna 23
  • Sicilia 16
  • Toscana 28
  • Trentino-Alto Adige 20
  • Umbria 7
  • Veneto 47 

Il numero di posti Inail:

  • D.R. Piemonte 5 unità
  • Sede regionale Aosta 1
  • D.R. Lombardia 13
  • D.P. Trento 1
  • D.R. Veneto 9
  • D.R. Liguria 3
  • D.R. Emilia-Romagna 7
  • D.R. Toscana 6
  • D.R. Umbria 1
  • D.R. Marche 1
  • D.R. Lazio 12
  • D.R. Abruzzo 3
  • D.R. Molise 2
  • D.R. Campania 8
  • D.R. Puglia 7
  • D.R. Basilicata 2
  • D.R. Calabria 5
  • D.R. Sicilia
  • D.R. Sardegna 4

4/8
pubblicità

I requisiti per partecipare

Per partecipare al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:

  • Cittadinanza: italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea, oppure titolare dello status di rifugiato o protezione sussidiaria

  • Età: maggiore età (18 anni compiuti)

  • Diritti civili e politici: godimento dei diritti civili e politici

  • Idoneità fisica: idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni

  • Fedina penale: non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pa per insufficiente rendimento o per motivi disciplinari

  • Condanne penali: non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato che costituiscano impedimento all’assunzione

5/8

I titoli di studio richiesti

È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Lauree triennali:

  • L-14 Scienze dei servizi giuridici

  • L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione

  • L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale

  • L-33 Scienze economiche

  • L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali

Diplomi di Laurea Vecchio ordinamento:

  • Giurisprudenza

  • Economia e commercio

  • Scienze politiche

Lauree Specialistiche e Magistrali:

  • 22/S o LMG/01 Giurisprudenza

  • 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica

  • 64/S o LM-56 Scienze dell’economia

  • 84/S o LM-77 Scienze economico-aziendali

  • 57/S o LM-87 Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali

  • 60/S o LM-52 Relazioni internazionali

  • 70/S o LM-62 Scienze della politica

  • 71/S o LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni

  • 88/S o LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo

  • 89/S o LM-88 Sociologia e ricerca sociale

  • 99/S o LM-90 Studi europei

Sono ammessi anche titoli equipollenti ed equiparati secondo la normativa vigente

6/8
pubblicità

Procedura per l'iscrizione

Secondo la bozza, la domanda dovrà essere presentata esclusivamente online attraverso il Portale InPa entro 30 giorni dalla pubblicazione ufficiale del bando.

Requisiti tecnici per la candidatura

  • Identità digitale: SPID, CIE, CNE o eIDAS

  • PEC personale: indirizzo di posta elettronica certificata intestato al candidato, oppure domicilio digitale

  • Registrazione InPa: creazione del profilo sul portale con compilazione del curriculum vitae

Procedura di Iscrizione Prevista

  • Innanzitutto, accedere al portale www.inpa.gov.it, registrarsi con SPID, CIE, CNE o eIDAS

  • Compilare il curriculum vitae sul portale

  • Cercare il concorso “448 Ispettori di vigilanza Inps-Inail”

  • Compilare il form di candidatura online

  • Scegliere un solo Ente (Inps o Inail) e una sola Regione

  • Pagare la  tassa di partecipazione di €10,00 tramite PagoPa

7/8

Modalità e punteggi delle prove

1. Prova Scritta (30 punti)

La prova scritta consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:

  • Diritto amministrativo

  • Diritto civile

  • Diritto commerciale

  • Diritto penale e processuale penale

  • Diritto tributario

  • Diritto dell’Unione Europea

  • Diritto del lavoro e legislazione sociale

  • Normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

  • Contabilità aziendale e tecniche di bilancio

Modalità di svolgimento: la prova si svolgerà mediante strumentazione informatica e digitale fornita dall’amministrazione. Inoltre, non è prevista la pubblicazione preventiva della banca dati dei quesiti. Infine, il superamento richiede un punteggio minimo di 21/30.

2. Prova orale (30 punti)

La prova orale verterà sulle stesse materie della prova scritta e mirerà ad accertare:

  • Preparazione tecnica e professionalità del candidato

  • Capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti

  • Capacità di giudizio critico e decisionale

  • Attitudine all’espletamento delle funzioni di ispettore di vigilanza

Durante la prova orale saranno inoltre accertate:

  • Conoscenza della lingua inglese

  • Competenze informatiche

Il superamento richiede un punteggio minimo di 21/30.

3. Valutazione dei Titoli (10 punti)

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione esaminatrice dopo la prova orale, solo per i candidati che l’hanno superata

sede INAIL
sede INAIL
8/8
pubblicità

Leggi anche

Economia

Concorso Inps-Inail per 448 ispettori di vigilanza, il bando

Economia

Rottamazione quinquies, come funziona e chi può aderire

Economia

Manovra, assunzioni nella Sanità: 7.300 nuovi medici e infermieri

Economia

Conto termico, cos'è il contributo per l'efficientamento energetico

Economia

Manovra 2026, settimana decisiva per le modifiche: cosa può cambiare