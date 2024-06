Introduzione

Nonostante il pressing di Forza Italia, l’abolizione dello strumento anti-evasione non troverà spazio nel decreto coesione ma dovrebbe arrivare più in là con un altro provvedimento. “La forma la stiamo valutando”, ha detto il sottosegretario all'Economia Federico Freni. Un’ipotesi sarebbe quella di inserire lo stop nel parere parlamentare a un prossimo decreto legislativo fiscale, forse già quello che corregge il concordato preventivo biennale e che è atteso domani, giovedì 20 giugno, in Consiglio dei ministri. Verso una soluzione anche il nodo balneari: dopo le rassicurazioni ricevute da Palazzo Chigi, la Lega ha annunciato che il proprio emendamento sarà trasformato in ordine del giorno di un prossimo Cdm