Bonus Natale 100 euro, per averlo conta anche la capienza fiscale

Introduzione

Il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, in un intervento alle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, ha spiegato che questo requisito deriva dal fatto che l'indennità nasce come "alternativa alla prevista detassazione della tredicesima mensilità", quindi la premessa per la spettanza del bonus è che vi sia una "tassazione su un ammontare imponibile".

Poi ha annunciato che arriverà una circolare dell'Agenzia delle entrate per chiarire esattamente se e quali tra i lavoratori che convivono in una coppia di fatto potranno accedere all’agevolazione e ha sottolineato che la misura si basa sull'impianto dell'articolo 12 del Tuir (Testo unico sui redditi), relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, che risale agli anni '90 e su cui "occorrerà intervenire nella prospettiva di un aggiornamento alla realtà socio-economica odierna".