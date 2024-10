Viaggi, il 52% dei viaggiatori sceglie mete in base alla sostenibilità

Un nuovo sondaggio condotto da Freedome rivela che, nel 2024, circa il 63% dei viaggiatori ha preso parte ad attività a zero emissioni, dimostrando un interesse significativo verso esperienze green e rispettose dell'ambiente. Non solo: secondo i dati forniti dalla startup, cresce sempre di più l'interesse dei consumatori per le località meno gettonate e per i viaggi anche nei periodi di bassa stagione