Capelli, i tagli donna medi e lunghi di tendenza per l'autunno 2024

1/11 ©IPA/Fotogramma

MEDIO, MOSSO E SCALATO - Chi ha accorciato i capelli in primavera e in estate si sta ritrovando adesso, probabilmente, a gestire una lunghezza media. I tagli medi sono i più visti in questa stagione e sono richesti anche da chi vuole dare un twist a una capigliatura lunga. L'effetto naturale di questi haircut è incantevole e sono perfetti per chi vuole pettinarli con onde morbide. In foto un look di Zimmermann Fall/Winter 2024-25



Capelli, le tendenze 2024 su tagli e colori. FOTO