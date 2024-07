11/14 Courtesy Dolce & Gabbana PH Marco Bahler

Look su misura per Rosie Huntington-Whiteley, in total white e con un soprabito teatrale in taffetà. Tutta in nero (e con le piume), invece, Mariacarla Boscono, misteriosa, con la veletta calata sul viso



Haute Couture Week, le star in prima fila alle sfilate di Parigi, da Katy Perry a J.Lo