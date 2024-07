Il Grand Tour d’Italia, che negli scorsi anni ha toccato la valle dei Templi, Firenze, Napoli, Capri, la Puglia, quest'anno fa tappa nel cagliaritano per quattro giorni di di appuntamenti dedicati all'Alta Moda, l'Alta Sartoria e l'Alta Gioielleria che porteranno sull'isola il jet set internazionale

A un anno dalla maestosa tappa in Puglia, con le sfilate tra i trulli e nella Valle dei Templi, Dolce & Gabbana ha scelto la Sardegna per le sfilate delle nuove collezioni d'Alta Moda e Alta Sartoria, tradizionalmente accompagnati dalla presentazione delle nuove creazioni d'Alta Gioielleria.

Gli eventi, in programma dal 30 giugno al 4 luglio, saranno un'opportunità per il brand di offrire un tributo all'isola, alla sua storia antichissima e alla sua identità unica e profondamente riconoscibile, che rappresenta una parte importante della cultura nazionale.

Domenico Dolce e Stefano Gabbana accoglieranno nel cagliaritano i volti storici, gli estimatori e gli amici del brand, tutti personaggi di spicco dello showbiz globale per quattro giorni all'insegna del glamour e dell'amore per il “Fatto a Mano”, tratto distintivo dell'Alta Moda del marchio. Ecco gli appuntamenti nel dettaglio e le indicazioni per seguire le sfilate.

Quali sono le sfilate e dove vederle Un luogo incantevole, pieno di magia e poesia, da restituire agli amanti dello stile, con amore. Il Grand Tour d'Italia di Dolce & Gabbana che, ogni estate, celebra il Made in Italy e i luoghi iconici del Belpaese, fa tappa in Sardegna per un racconto di bellezza e artigianalità lungo quattro giorni che inizia con l'Alta Gioielleria e prosegue con le sfilate maschili e femminili, accompagnate da party esclusivi e serate ad alto tasso di glamour, riservate ai personaggi più in vista del jet set che amano lo stile italiano.

Si parte il 1°luglio con l'Alta Gioielleria, una collezione di preziosi da capogiro ispirati alla tradizione della filigrana sarda. La presentazione è fissata al Forte Village Resort a Pula, nella provincia di Cagliari, dove resterà in un esclusivo pop-up store.

Il 2 luglio, al Teatro romano di Nora e nella Piazza del Foro, si terrà la sfilata Dolce & Gabbana Alta Moda 2024, anche questa un elogio all'eleganza e all'artigianalità dell'isola e delle sue tradizioni.

L'Alta Sartoria è attesa per mercoledì 3 luglio con una sfilata al Forte Village Resort dove certamente sarà protagonista il “Fatto a Mano” ispirato alle tecniche e alle lavorazioni di quest'area del Mediterraneo. Il brand ha preparato un omaggio ai prodotti tessili sardi caratterizzato da quella cura per i dettagli sofisticati che da sempre distingue le collezioni couture da quelle Ready-to-Wear, un percorso che da ben tredici anni Dolce & Gabbana porta avanti lontano dalla scena di Parigi con operazioni di moda ma principalmente culturali che elevano l'immagine dell'Italia e delle sue eccellenze nel mondo.

L'appuntamento con l'Alta Moda è martedì 2 luglio alle 20 in diretta streaming sui canali ufficiali di Dolce & Gabbana, su cui è possibile già impostare un promemoria per non perdere l'arrivo delle star della prima fila. Stesso vale per l'Alta Sartoria, con la sfilata evento che potrà essere seguita da tutti in live streaming il 3 luglio, sempre dalle ore 20.

Christina Aguilera apre la sfilata dei vip C'è molto da aspettarsi dalle nuove collezioni di Dolce & Gabbana che ha deciso, per questa stagione, di sperimentare l'incontro tra i codici stilistici, iconici, della casa di moda e il potente mix di natura e cultura che caratterizza l'identità sarda.

Il duo di stilisti ha dato risalto alla storia dell'isola e alla sua mitologia antichissima facendo propri gli elementi del folclore, dando vita a un'estetica raffinatissima che racconta l'isola in maniera opulenta e lussuosa.

Il Mediterraneo è l'elemento nel quale Domenico Dolce e Stefano Gabbana esprimono al meglio la magia che attraversa le proprie creazioni, come provano le collezioni presentate a Napoli, a Capri, in Puglia. In Sardegna l'incanto si concretizzerà all'interno di scenari da favola, luoghi di cultura e storia, come il Foro Romano di Nora, che farà da passerella per una sfilata con vista spettacolare sul mare.

Molti ospiti potrebbero arrivare dalle spiagge e da yacht di lusso, ipotesi che non si escludono vista la caratura dei vip attesi. Alla notte di festa di apertura del maxi evento isolano, in Sardegna è arrivata Christina Aguilera che si è esibita al Forte Village Resort per gli illustri invitati vestita con creazioni couture realizzate per lei. La popstar ha sfoggiato tre look custom made, tutti rosa fucsia, in raso in seta, con corsetti, stivali alti sulla coscia, guanti e collane di cristalli, per cantare e ballare sulle note di sette successi del suo repertorio. Il vip watching in Sardegna è appena iniziato.

