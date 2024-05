2/5 ©Getty

Dopo aver accompagnato Margot Robbie in giro per il mondo col film Barbie, Greta Gerwig, regista di quella pellicola nata per essere un cult, sta vivendo la sua personale stagione da bambola Mattel. La sua stylist, Karla Welch, aveva annunciato meraviglie per la sua cliente, presidente di giuria. Eccola in Balenciaga Couture, un abito che ha bisogno di aiutanti per essere fotografato al meglio. A (fashion) Star is Born? Voto: 10