Tulsa King, Martin Starr nel cast della serie con Sylvester Stallone

Secondo quanto rilanciato in esclusiva da Deadline, Martin Starr sarà Bodhi nella produzione con Sylvester Stallone

Come riportato in esclusiva dal magazine, l’attore statunitense, classe 1982, farà parte della produzione che vedrà Sylvester Stallone nel ruolo del del boss della mafia Dwight "The General" Manfredi, mentre Martin Starr rivestirà i panni del personaggio Bodhi.