I Mercenari 4, Sylvester Stallone dice addio alla saga: VIDEO

Sylvester Stallone dice addio a I Mercenari 4. Ora è ufficiale, il celebre attore ha annunciato d’aver già concluso le proprie riprese sul set del quarto capitolo del celebre franchise action. Una serie particolarmente apprezzata dal pubblico, non tanto per le trame proposte quanto per i cast offerti. Grandi nomi del genere azione e avventura riuniti, guidati dalla coppia composta da Stallone e da Jason Statham .

Da pochi giorni hanno avuto inizio le riprese de I Mercenari 4 e le parole di Stallone aprono le porte a una nuova fase del progetto. È tutto nelle mani di Statham d’ora in poi. Qualcosa che sembrava poter accadere già da tempo. Si era parlato di una possibile assenza di Stallone in questo film a causa di divergenze artistiche. Si è infine raggiunto un accordo ma lo spazio riservato al suo Barney Ross sarà probabilmente limitato. Inutile dire che sul web si parla della sua possibile morte.

I Mercenari 4, l’addio di Stallone

In questi giorni Sylvester Stallone è stato particolarmente attivo sui propri social, mostrando un po’ di backstage de I Mercenari 4. L’ultimo video pubblicato, però, è di quelli speciali: “Questo è il mio ultimo giorno. È ora di andare avanti. Me la sto godendo, essendo qualcosa al quale sono stato legato per ben 12 anni ormai. Sono pronto a passare il testimone a Jason (Statham). La cosa più importante è stato riuscire a realizzare film che possano intrattenere e abbiano anche un piccolo messaggio al loro interno. È questo quello che cerco di trasmettere, l’aspetto umano, più che l’azione in sé. Quest’ultima è autoesplicativa. La parte difficile è assicurarsi che ci sia abbastanza cuore, energia e umorismo in ogni pellicola. Lascerò il set domani e sono pronto per la prossima sfida”.