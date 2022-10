Tulsa King, il trailer definitivo della serie con Sylvester Stallone

Da New York a Tulsa senza ritorno: in Tulsa King, Sylvester Stallone è un mafioso in missione sulla costa Ovest

Si fa più vicina la prossima uscita di Tulsa King , la nuova serie firmata Paramount plus che debutterà il prossimo 13 novembre. La produzione ha pubblicato il trailer e il poster ed entrambi hanno come protagonista Sylvester Stallone . Le immagini evocative del trailer ben delineano quello che sarà l’orientamento della serie, incentrata quasi esclusivamente sulla figura del personaggio interpretato da Sylvester Stallone, che in una recente intervista ha spiegato quanto sia stato importante per lui prendere parte a questa serie che, in un certo senso, esplora parte della sua giovinezza. La serie è prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios e i produttori esecutivi sono Terence Winter e Taylor Sheridan.

Nel trailer di Tulsa King, il regista ha voluto fare una panoramica del racconto, iniziando a coinvolgere il pubblico e a farlo immedesimare nei personaggi. Un lavoro ottimamente riuscito anche grazie alla straordinaria interpretazione di Sylvester Stallone, in una delle sue migliori prove recitative degli ultimi anni. Le atmosfere cupe e il ritmo sincopato del trailer sono un elemento descrittivo della stessa serie, in cui si susseguono scene d'azione e altre dal sapore introspettivo, che accompagnano man mano lo spettatore nel cuore della storia. E nel poster, ci sono già elementi importanti che aiutano a capire il pregresso del racconto, visto che Stallone si accende un sigaro utilizzando un biglietto aereo che brucia e che è relativo alla tratta New York-Tulsa.

Le parole di Stallone

approfondimento

Tulsa King, prima serie tv di Stallone: l'intervista di Sky TG24

In un’intervista rilasciata a Tv sorrisi e canzoni, Stallone spiega l’anima di questo film: “Negli Stati Uniti principalmente esistono due tipologie di persone. Chi vive sulla costa Est è più elegante, in giacca e cravatta, molto preciso. Chi invece vive sulla costa Ovest, ha un carattere più duro, come quello dei cowboy di una volta. Tulsa King mescola questi due retaggi: il mio personaggio, infatti, è un mafioso dell’Est, di New York, che esce di prigione e viene mandato a Tulsa”. E in merito al suo personaggio, spiega: “Il mio Dwight è un uomo tradito: è stato in prigione per 25 anni, ha tenuto la bocca cucita. Adesso finisce, per decisione dei suoi nuovi capi, in mezzo al deserto e a gente vestita da cowboy. E vuole rivalersi”.