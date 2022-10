Prima sfilata di Ralph Lauren sulla West Coast, parata di star. FOTO

1/16 Immagine tratta dal profilo Instagram @ralphlauren

Parata di star per il fashion show di Ralph Lauren che aveva annunciato la scorsa estate di voler presentare a Los Angeles (e dunque non a New York, la sua città di riferimento) la collezione per l'estate 2023. Ispirata al lifestyle della West Coast, California Dreaming è anche un'ode ai divi dello star system che hanno affollato la Huntington Library & Art Gallery di San Marino, location raffinata a Sud di Pasadena. In foto, lo stilista con sua moglie e la famiglia Lauren al completo

