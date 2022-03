Chris Pine parla di Dungeons & Dragons

Il giro di interviste per la promozione de La cena delle spie, titolo italiano di All the Old Knives, in streaming dall'8 aprile su Prime Video, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, è l'occasione per far sbottonare Chris Pine su Dungeons & Dragons, film d'avventura basato sull'omonimo gioco che arriverà in sala non prima della primavera del prossimo anno.

Il quarantunenne attore californiano ha rivelato qualche dettaglio in più della produzione ma le informazioni concesse contribuiscono, probabilmente, ad incuriosire ancora di più i fan.