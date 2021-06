Dungeons & Dragons, foto dal set: c'è anche Hugh Grant

Su Twitter in anteprima alcune immagini dal set del film di Jonathan Goldstein e John Francis Daley. Le riprese della pellicola sono cominciate lo scorso maggio in Irlanda del Nord Condividi:

Cresce l'attesa dei fan per il progetto cinematografico “Dungeons & Dragons”, lungometraggio basato sul gioco di ruolo fantasy creato da Gary Gygax e Dave Arneson, divenuto di culto per diverse generazioni. Il film, che è co-diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, è attualmente in fase di riprese col set allestito in Irlanda del Nord.

approfondimento I migliori film da vedere a giugno Da quelle località provengono alcuni scatti rubati che mostrano in anteprima i massicci allestimenti scenografici, messi in piedi per realizzare questa storia ambientata nei Forgotten Realms, una delle ambientazioni più conosciute del gioco. Negli scatti spiccano alcuni dei componenti del cast abbigliati nei costumi di scena. Impossibile non notare Hugh Grant: l'attore inglese è anch'egli coinvolto nella produzione.

Grant nei panni del malvagio Forge Fletcher Le foto, scattate dal tabloid inglese Daily Mail, sono rimbalzate su Twitter sui profili che seguono con accanimento gli sviluppi della produzione del film. Cominciano a delinearsi i contorni di come sarà “Dungeons & Dragons”, il titolo che porterà sullo schermo le avventure del celebre gioco fantasy pubblicato da Wizards of the Coast. Gli ultimi scatti ritraggono Hugh Grant, il celebre attore inglese, nei panni del villain Forge Fletcher: il suo costume è composto da un lungo soprabito marrone e stivali. L'attore è apparso con un'espressione severa, evidentemente concentrato, in una pausa tra una scena e l'altra. Di tutt'altro umore le altre star coinvolte nel progetto, anch'esse immortalate dagli obiettivi dei fotografi di stanza a Carrickfergus nell'Irlanda del Nord. Altri scatti mostrano Michelle Rodriguez e Justice Smith in groppa ad un modello meccanico dalle fattezze di un enorme drago. Sul set anche Chris Pine, membro di spicco del cast. Da quanto trapela dal set, a cominciare da un'analisi delle scenografie e dei costumi di scena, l'adattamento, atteso al cinema per il 2023, sarà molto attento al materiale originale, una scelta degli autori che con questo prodotto non intendono deludere i numerosissimi fan del gioco.