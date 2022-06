Il 26 giugno esce su HBO la quarta stagione della serie che vedremo in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Spicca il ritorno di James Marsden, assente nella terza stagione, mentre Evan Rachel Wood non sarà più Dolores ma vestirà i panni della scrittrice Christina Condividi

Domenica 5 giugno si è tenuto ad Austin, in Texas, l'evento ATX Festival durante il quale ha partecipato parte del cast di Westworld, popolare serie tv basata sul film omonimo del 1973 di Michael Crichton giunta alla sua quarta stagione, che arriverà su HBO il 26 giugno e in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Tra gli attori presenti spicca James Marsden, il cui precedente personaggio, Teddy, era rimasto ucciso nel corso della seconda stagione. Ciò significa che l'artista, dopo l'assenza nella terza, tornerà in Westworld 4 così come Evan Rachel Wood. Quest'ultima, però, non vestirà più i panni della protagonista Dolores, definitivamente morta nell'ultima stagione, bensì quelli di tale Christina, una scrittrice. Gli eventi dovrebbero svolgersi parzialmente a New York City.



Le parole di James Marsden ed Evan Rachel Wood approfondimento Westworld, il trailer della quarta stagione Una bella notizia per i fan dell’attore, che potranno così rivederlo in Westworld, sebbene ancora non si sa in quale ruolo. Dalle prime indiscrezioni, sembra che James Marsden avrà un appuntamento con Christina in una delle prime puntate della quarta stagione, ma da capire come si svilupperà la questione anche perché né Alison Schapker né Lisa Joy, rispettivamente produttrice esecutiva e co-ideatrice della serie tv, hanno voluto fornire spiegazioni più dettagliate. In merito al suo ritorno, James Marsden ha così parlato durante l’ATX Festival di Austin: “Abbiamo imparato a essere criptici in questa serie tv. È fantastico tornare dopo sette anni”. Evan Rachel Wood, invece, ha svelato alcuni piccoli dettagli in merito al suo nuovo ruolo: “Mi avevano detto che Dolores avrebbe fatto una brutta fine. Ora c’è Christina che è una donna normale che vive in una grande città e cerca di fare la scrittrice. Posso dire solo questo”. Oltre a loro due, all’ATX Festival si sono presentati altri membri del cast come Luke Hemswhort, Jeffrey Wright, Aurora Perrineau e Angela Sarafyan. Tra i produttori della serie tv citiamo anche Ben Stephenson, Denise Thé, Athena Wickham, Richard J. Lewis e J. J. Abrams.

La trama di Westworld approfondimento Westworld, le foto più belle di Evan Rachel Wood La serie tv è incentrata su Westworld, questo parco divertimenti ambientato nell’antico west dove le persone più facoltose possono recarsi per dar sfogo alle loro più recondite fantasie. Westworld è abitato da androidi, fedelmente simili ai veri esseri umani, ma programmati per eseguire tutto ciò che chiede il cliente senza facoltà di ribellarsi. Se un androide viene danneggiato, questo viene portato nel luogo dove si controlla tutto ciò che accade in Westworld e viene riparato e riprogrammato. Tuttavia, alcuni androidi iniziano a comportarsi sempre più da essere umani, sviluppando una coscienza interiore e ricordi di una precedente vita vissuta. Chi di dovere cercherà di fermare la ribellione guidata da Dolores, con le vicende che poi si sposteranno tra Londra e Los Angeles. Nelle tre stagioni, Westworld ha accolto un gran numero di attori e anche alcune guest star di rilievo, tra cui Anthony Hopkins e Vincent Cassel.